وقفت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها ذات أغلبية مسلمة، في خطوة مشابهة لقرار كان اتخذه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب.

ووفقاً لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي وكشف عنها الأربعاء، فإن هذه الدول هي تركيا وإيران وسوريا والصومال وليبيا والعراق واليمن والجزائر وتونس ولبنان وأفغانستان وباكستان وكينيا.

وأشارت الوثيقة التي وُزعت على الشركات العاملة بالمجمع وأكدتها شركات سياحية إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني تلك الدول حتى إشعار آخر. ولم يتضح ما إذا كان للحظر أي استثناءات.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية الأسبوع الماضي أن الإمارات وقفت منح مواطنيها ومواطني عدة دول أخرى تأشيرات جديدة، في وقت قال فيه مسؤول تونسي إن أبو ظبي قيدت منح التأشيرة للتونسيين دون إبداء أسباب.

يأتي هذا القرار بعد نحو شهر من إعفاء الإمارات، الإسرائيليين من التأشيرة المسبقة، في إطار اتفاق تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب الموقع في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتخذ قراراً مشابهاً بعد أسبوع واحد من توليه السلطة في يناير/كانون الثاني 2017، بدعوى حماية الأمريكيين من الإرهاب.

واستهدف القرار حينها مواطني سبع دول إسلامية: العراق والسودان وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن. وبعد سلسلة من الطعون والمعارك القضائية، عدّلت المحكمة العليا الأمريكية القائمة لتستثني بغداد والخرطوم.