أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اللقاح المحلي لفيروس كورونا بلغ مرحلة متقدمة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الأربعاء، في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان بأن لقاح كورونا المحلي بلغ مرحلة متقدمة، مشيراً إلى أنهم يهدفون إلى جعله متاحاً للاستخدام في أبريل/نيسان القادم على أبعد تقدير. وأضاف: "نسعى لتقديم لقاح كورونا الذي طوّرناه للبشرية جمعاء".

وفي سياق آخر قال أردوغان إن بلاده ستعزز خطة عمل حقوق الإنسان، ومناخ الثقة باقتصادها.

وأضاف الرئيس التركي: "بدأنا مرحلة اقتصادية جديدة، وسننفّذ إصلاحات شاملة في الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف عقب مناقشة الموازنة في البرلمان".

وأوضح: "سنوسّع خطة عمل حقوق الإنسان، ونزيد مناخ الثقة الذي هو أساس الاقتصاد، ونقدّمها للبرلمان في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "نعمل في (تحالف الشعب) على تنفيذ أجندة الإصلاحات القانونية والاقتصادية القادمة".

في شأن آخر قال الرئيس التركي إن "السفينة التي هُوجِمَت بشكل غير قانوني كانت تنقل مساعدات إنسانية وموادَّ غذائية إلى ليبيا"، مطالباً الاتحاد الأوروبي بأن "يتخلى عن سياسة الكيل بمكيالين".

وشدّد على أن "الاتحاد الأوروبي إذا تَخلَّى عن سياسته الازدواجية فسيتحقق السلام"، مشيراً إلى أن تركيا تدعم كل التحركات الرامية إلى تحقيق السلام في سوريا وليبيا.

وتعقيباً على الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا، أكّد أردوغان أنه "بفضل دعم تركيا لأذربيجان، انتهى الاحتلال الأرميني لإقليم قره باغ، ولأول مرة تتضاعف الآمال لإيجاد حلّ دائم".

كذلك أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده هي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي واجهت تنظيم داعش الإرهابي شمالي سوريا، لافتاً إلى أنها "منعت دخول قرابة 100 ألف مشتبه به، وأعادت 9 آلاف مقاتل أجنبي إلى بلادهم".