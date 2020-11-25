سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: اللقاح المحلي لكورونا بلغ مرحلة متقدمة وسنقدمه للبشرية جمعاء
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن لقاح كورونا المحلي بلغ مرحلة متقدمة، وإنهم يهدفون إلى إتاحته في أبريل/نيسان القادم على أبعد تقدير، مؤكداً أن تركيا بدأت مرحلة اقتصادية جديدة ستنفَّذ فيها إصلاحات شاملة في الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف.
أردوغان: اللقاح المحلي لكورونا بلغ مرحلة متقدمة وسنقدمه للبشرية جمعاء
أردوغان يقول إن لقاح كورونا سيكون جاهزاً للتوزيع في شهر أبريل/نيسان 2021 على أبعد تقدير / AA
25 نوفمبر 2020

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اللقاح المحلي لفيروس كورونا بلغ مرحلة متقدمة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الأربعاء، في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان بأن لقاح كورونا المحلي بلغ مرحلة متقدمة، مشيراً إلى أنهم يهدفون إلى جعله متاحاً للاستخدام في أبريل/نيسان القادم على أبعد تقدير. وأضاف: "نسعى لتقديم لقاح كورونا الذي طوّرناه للبشرية جمعاء".

وفي سياق آخر قال أردوغان إن بلاده ستعزز خطة عمل حقوق الإنسان، ومناخ الثقة باقتصادها.

وأضاف الرئيس التركي: "بدأنا مرحلة اقتصادية جديدة، وسننفّذ إصلاحات شاملة في الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف عقب مناقشة الموازنة في البرلمان".

وأوضح: "سنوسّع خطة عمل حقوق الإنسان، ونزيد مناخ الثقة الذي هو أساس الاقتصاد، ونقدّمها للبرلمان في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "نعمل في (تحالف الشعب) على تنفيذ أجندة الإصلاحات القانونية والاقتصادية القادمة".

في شأن آخر قال الرئيس التركي إن "السفينة التي هُوجِمَت بشكل غير قانوني كانت تنقل مساعدات إنسانية وموادَّ غذائية إلى ليبيا"، مطالباً الاتحاد الأوروبي بأن "يتخلى عن سياسة الكيل بمكيالين".

وشدّد على أن "الاتحاد الأوروبي إذا تَخلَّى عن سياسته الازدواجية فسيتحقق السلام"، مشيراً إلى أن تركيا تدعم كل التحركات الرامية إلى تحقيق السلام في سوريا وليبيا.

وتعقيباً على الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا، أكّد أردوغان أنه "بفضل دعم تركيا لأذربيجان، انتهى الاحتلال الأرميني لإقليم قره باغ، ولأول مرة تتضاعف الآمال لإيجاد حلّ دائم".

كذلك أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده هي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي واجهت تنظيم داعش الإرهابي شمالي سوريا، لافتاً إلى أنها "منعت دخول قرابة 100 ألف مشتبه به، وأعادت 9 آلاف مقاتل أجنبي إلى بلادهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us