دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدعم برنامج يعزز صمود القدس وأهلها اقتصادياً.

وقال الرئيس التركي الأربعاء خلال افتتاح اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي: "واثق بأن برنامج اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي في القدس سيحظى بالدعم اللازم من قِبل الدول الأعضاء في سبيل زيادة دعم أشقائنا الفلسطينيين".

وأضاف في كلمته عبر فيديو كونفرانس: "الوحدة والتعاون الفعال بيننا (أعضاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي) مفتاح نجاحنا في القضية الفلسطينية وغيرها من المجالات".

وعن الحملات ضد المسلمين في الغرب أكد أردوغان أن "النضال ضد معاداة الإسلام وكراهية الأجانب إحدى مسؤولياتنا تجاه إخواننا المقيمين في الغرب".

وأضاف: "لقد تحولت كراهية الإسلام والمسلمين إلى سياسة ببعض الدول الأوروبية تحظى بالحماية على مستوى رئيس الدولة".

وأكد أردوغان ضرورة مكافحة العنصرية الثقافية التي "صارت كالوباء في الغرب" باستخدام الوسائل القانونية بالمحافل الدولية.

وحول الوضع الاقتصادي الداخلي قال أردوغان إنه "سيجري استبدال النظام الاقتصادي الحالي القائم على الفائدة والهيمنة في عالم المستقبل، بالمشاركة القائمة على أساس تقاسم المخاطر".

وتابع: "ينبغي تسخير كل إمكانياتنا للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة وضمان استمرار الإنتاج".