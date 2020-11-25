جددت حركة "النهضة" التونسية، اقتراحها "عقد حوار وطني شامل للتوافق على جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأولويات الوطنية".

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة (صاحبة الأغلبية البرلمانية) الأربعاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

ودعت الحركة نواب البرلمان إلى "تكثيف التواصل مع جهاتهم ومع مختلف المسؤولين المحليين من أجل الحوار وبلورة التصورات الكفيلة بتخفيف الاحتقان الاجتماعي.

ودعت "النهضة" المحتجين إلى "النأي عن تعطيل المؤسسات الحيويّة للدولة وتعطيل الإنتاج والعمل، والذي ستكون له تداعيات سلبية على الحياة اليوميّة للمواطنين كالتزود بالغاز المنزلي ووقود السيارات ولا يزيد الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد الا تراجعاً".

كما عبرت عن تقديرها للجهود الحكوميّة المبذولة من أجل تجاوز الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد، ومن ذلك برمجة زيارات إلى المناطق كافة، وتركيز فرق عمل تتضمّن أعضاء من الحكومة وممثلي مختلف الوزارات لدفع إنجاز مشاريع التنمية في الجهات ورفع التعقيدات والتعطيلات.

وتشهد عدة محافظات في تونس احتقاناً اجتماعياً واعتصامات مطالبة بالتشغيل.

يأتي ذلك بعد أيام من توقيع اتفاق بين الحكومة التونسية مع معتصمي الكامور في محافظة تطاوين (جنوب) يقضي بإعادة فتح محطة ضخ البترول والغاز بالصحراء التي أغلقت من قبل المحتجين منذ 3 أشهر، مقابل إيفاء الحكومة بتعهدات تشغيلية واستثمارية مهمة في المنطقة.

وعرف الاقتصاد التونسي تراجعاً حاداً في 2020 بسبب أزمة كورونا، بعد فرض إجراءات الحجر الصحي العام من منتصف مارس/آذار إلى منتصف يونيو/حزيران، والتي أدت إلى تعليق أنشطة بعض المؤسسات الاقتصادية.