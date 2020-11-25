كشفت لينا الهذلول، شقيقة المعتقلة السعودية لجين الهذلول، الأربعاء، إحالة ملف شقيقتها إلى محكمة قضايا الإرهاب.

وقالت في تغريدة على تويتر: "قضية شقيقتي لجين الهذلول أحيلت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا الإرهاب".

وفي السياق، وصفت لينا شقيقتها التي ظهرت في المحكمة بأنها كانت "ضعيفة وجسدها يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

كما أشارت إلى أن صوتها "كان خافتاً ومهتزاً".

وفي 15 مايو/أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية عدداً من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك، أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بالمساس بأمن البلاد.