سياسة
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مجلس الأمن القومي التركي: سنتخذ إجراءات ضد تفتيش سفينتنا بالمتوسط
قال بيان صادر عن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي إن أنقرة ستتخذ الخطوات اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش سفينة تركية بالبحر المتوسط، في إطار عملية "إيريني"، والتي أدانتها تركيا واعتبرتها مخالفة للقانون الدولي.
مجلس الأمن القومي التركي: سنتخذ إجراءات ضد تفتيش سفينتنا بالمتوسط
مجلس الأمن القومي عقد اجتماعه الشهري في العاصمة أنقرة / AA
25 نوفمبر 2020

أكد مجلس الأمن القومي التركي، أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش السفينة التركية بالبحر المتوسط، في إطار عملية "إيريني".

جاء ذلك في بيان لمجلس الأمن القومي، عقب الاجتماع الذي عقده الأربعاء بالعاصمة أنقرة.

ووجّه المجلس إدانة لقيام عناصر فرقاطة ألمانية بتفتيش سفينة تجارية تركية، بشكل مخالف للقانون الدولي بالبحر المتوسط.

وجاء بالبيان: "مجلس الأمن القومي يدين التدخل أحادي الجانب ضد سفينة تركية بالمتوسط في نطاق عملية "إيريني" بما يتعارض مع القانون الدولي وعلاقات التحالف.

وناقش مجلس الأمن القومي الوضع الجيوسياسي عقب التطورات الأخيرة في الشقيقة أذربيجان واستعادة أراضيها المحتلة منذ ربع قرن.

كما أكد البيان أنّ تركيا "لن تسمح أبداً بإنشاء ممر إرهابي على الحدود الجنوبية للبلاد".

وشدد المجلس على رفضه إصرار الجانب الرومي على عدم وجود دولتين في جزيرة قبرص عبر تجاهل القبارصة الأتراك وفرض الأمر الواقع معتبراً إياه "أساس المشكلة".

وحول لقاحات كورونا أشار البيان إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لكورونا للبشرية جمعاء بطريقة عادلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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