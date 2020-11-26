سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مجلس الأمن القومي التركي عقد اجتماعه الشهري في العاصمة أنقرة  / AA
26 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

مجلس الأمن القومي التركي يؤكد عزم أنقرة على اتخاذ إجراءات ضد تفتيش سفينة تركية بالمتوسط، والرئيس الأذربيجاني يقول إن بلاده ستبني المدن المحررة وستحاسب أرمينيا "الإرهابية"

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    مجلس الأمن القومي التركي: سنتخذ إجراءات ضدّ تفتيش سفينتنا بالمتوسط

      أكّد مجلس الأمن القومي التركي، أنه ستُتّخَذ الخطوات اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش السفينة التركية بالبحر المتوسط، في إطار عملية "إيريني". [TRT عربي]

      ووجّه المجلس إدانة لتفتيش عناصر فرقاطة ألمانية سفينةً تجارية تركية، بشكل مخالف للقانون الدولي بالبحر المتوسط. [TRT عربي]

      وجاء بالبيان: "مجلس الأمن القومي يُدين التدخل أحادي الجانب ضد سفينة تركية بالمتوسط في نطاق عملية (إيريني) بما يتعارض مع القانون الدولي وعلاقات التحالف. [TRT عربي]

      علييف: سنبني المدن المحررة ونحاسب أرمينيا "الإرهابية"

        قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن بلاده ستعيد بناء جميع المدن المحررة، وستحاسب أرمينيا على الدمار الذي تسببت فيه خلال فترة الاحتلال. [TRT عربي]

        وأفاد علييف في كلمة ألقاها الأربعاء بمناسبة تحرير كلبجار، بأن الكنائس والمساجد الموجودة في المحافظة هي ثروة تاريخية لأذربيجان. [TRT عربي]

        وأشار إلى أن "المؤرخين الأرمن المحتالين" يحاولون تصوير هذه المعابد على أنها تابعة لأرمينيا، مؤكداً أنها تعود إلى عهد دولة "ألبانيا القوقازية". [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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