أهم الأحداث:

مجلس الأمن القومي التركي يؤكد عزم أنقرة على اتخاذ إجراءات ضد تفتيش سفينة تركية بالمتوسط، والرئيس الأذربيجاني يقول إن بلاده ستبني المدن المحررة وستحاسب أرمينيا "الإرهابية"

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مجلس الأمن القومي التركي: سنتخذ إجراءات ضدّ تفتيش سفينتنا بالمتوسط

أكّد مجلس الأمن القومي التركي، أنه ستُتّخَذ الخطوات اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش السفينة التركية بالبحر المتوسط، في إطار عملية "إيريني". [TRT عربي]

ووجّه المجلس إدانة لتفتيش عناصر فرقاطة ألمانية سفينةً تجارية تركية، بشكل مخالف للقانون الدولي بالبحر المتوسط. [TRT عربي]

وجاء بالبيان: "مجلس الأمن القومي يُدين التدخل أحادي الجانب ضد سفينة تركية بالمتوسط في نطاق عملية (إيريني) بما يتعارض مع القانون الدولي وعلاقات التحالف. [TRT عربي]

علييف: سنبني المدن المحررة ونحاسب أرمينيا "الإرهابية"

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن بلاده ستعيد بناء جميع المدن المحررة، وستحاسب أرمينيا على الدمار الذي تسببت فيه خلال فترة الاحتلال. [TRT عربي]

وأفاد علييف في كلمة ألقاها الأربعاء بمناسبة تحرير كلبجار، بأن الكنائس والمساجد الموجودة في المحافظة هي ثروة تاريخية لأذربيجان. [TRT عربي]

وأشار إلى أن "المؤرخين الأرمن المحتالين" يحاولون تصوير هذه المعابد على أنها تابعة لأرمينيا، مؤكداً أنها تعود إلى عهد دولة "ألبانيا القوقازية". [TRT عربي]