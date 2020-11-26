سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد اعترافه بالهزيمة.. ترمب يتراجع ويدعو أنصاره لـ"قلب نتيجة الانتخابات"
خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا قائلاً: "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات التي زُوّرت. إنّها انتخابات فزنا بها بسهولة، على نطاق واسع". وذلك على الرغم من إعطاء ترمب الضوء الأخضر لبدء المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة.
بعد اعترافه بالهزيمة.. ترمب يتراجع ويدعو أنصاره لـ"قلب نتيجة الانتخابات"
جاءت تصريحات دونالد ترمب على الرغم من إعطائه الضوء الأخضر لبدء المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة / AP
26 نوفمبر 2020

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، زاعماً أنها زُوّرَت لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وخاطب ترمب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف الأربعاء، قائلاً: "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات التي زُوّرَت"، مضيفًا: "إنّها انتخابات فزنا بها بسهولة، على نطاق واسع".

وتابع: "هذه لحظة مهمة في تاريخ بلدنا، وأنتم تقدّمون خدمة بالغة الأهمية للولايات المتحدة".

وتأتي هذه التصريحات على الرغم من إعطاء ترمب الضوء الأخضر لبدء المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة.

وكانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية أعلنت فوز بايدن بالانتخابات، وأعلنت السماح له ولفريقه ببدء العملية الانتقالية للسلطة في البلاد.

وبعد دقائق من إعلان إدارة الخدمات ذلك، اعترف ترمب ضمنياً بهزيمته، وقال إنه أوصى فريقه ببدء العملية الانتقالية.

وفاز بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لترمب، متجاوزاً العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، وهو 270 صوتاً على الأقلّ.

وعلى ضوء ذلك أصبح بايدن، الذي أتمّ الجمعة الماضية 78 عاماً، الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us