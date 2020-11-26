طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، زاعماً أنها زُوّرَت لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وخاطب ترمب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف الأربعاء، قائلاً: "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات التي زُوّرَت"، مضيفًا: "إنّها انتخابات فزنا بها بسهولة، على نطاق واسع".

وتابع: "هذه لحظة مهمة في تاريخ بلدنا، وأنتم تقدّمون خدمة بالغة الأهمية للولايات المتحدة".

وتأتي هذه التصريحات على الرغم من إعطاء ترمب الضوء الأخضر لبدء المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة.

وكانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية أعلنت فوز بايدن بالانتخابات، وأعلنت السماح له ولفريقه ببدء العملية الانتقالية للسلطة في البلاد.

وبعد دقائق من إعلان إدارة الخدمات ذلك، اعترف ترمب ضمنياً بهزيمته، وقال إنه أوصى فريقه ببدء العملية الانتقالية.

وفاز بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لترمب، متجاوزاً العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، وهو 270 صوتاً على الأقلّ.

وعلى ضوء ذلك أصبح بايدن، الذي أتمّ الجمعة الماضية 78 عاماً، الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة.