سياسة
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ترمب يعلن العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين
أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر تويتر، على المستشار السابق للأمن القومي الجنرال مايكل فلين، بعد منحه عفواً كاملاً، بعد اتهامه وبعض الأشخاص المقرَّبين من ترمب بالتواطؤ مع روسيا بخصوص الحملة الرئاسية الأولى لترمب.
ترمب يعلن العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين
ترمب يعلن العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين بعد اتهامه بالتواطؤ مع روسيا / AP
26 نوفمبر 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، العفو عن المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترمب عبر تويتر، قبل يوم من عطلة عيد الشكر، وفي وقت أوشكت فيه ولايته الرئاسية أن تكتمل.

وقال ترمب في التغريدة: "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن أن الجنرال مايكل فلين قد حصل على عفو كامل. أبارك له ولعائلته الرائعة، أعلم أنه سيكون لديك الآن عيد شكر رائع حقاً!".

ويأتي إعلان ترمب بعد أن تحدثت شبكة CNN عن مناقشات في البيت الأبيض بشأن العفو عن عديد من الأشخاص المقربين من ترمب، من بينهم فلين.

وبين عامَي 2017 و2019 أجرى المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقاً في مزاعم التواطؤ بين حملة ترمب الانتخابية الأولى وروسيا، ولم يعثر على أي أدلة تثبت هذه الادعاءات.

وكان بين أهم عناصر "التحقيق الروسي" محاكمة مايكل فلين الذي أقر بأنه أدلى بشهادات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن اتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن سيرجي كيسلياك.

وقرّرت وزارة العدل الأمريكية في مايو/أيار إسقاط جميع الاتهامات عن فلين.

ولطالما دافع ترمب عن فلين، وطالب بتبرئته وإسقاط التهم الموجهة ضده، وقال عنه إنه "رجل بريء" استهدفه ظلماً مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال تحقيقهم في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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