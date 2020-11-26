سياسة
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إثيوبيا.. آبي أحمد يعلن بدء المرحلة الأخيرة من الهجوم على تيغراي
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أنه أمر الجيش بشنّ هجوم نهائي ضد سلطات تيغراي المتمردة في ميكيلي عاصمة الإقليم، وذلك بعد ساعات من انقضاء أجل المهلة النهائية لاستسلام قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
إثيوبيا.. آبي أحمد يعلن بدء المرحلة الأخيرة من الهجوم على تيغراي
رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن بداية المرحلة الأخيرة لدخول عاصمة إقليم تيغراي / AFP
26 نوفمبر 2020

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الخميس، إن الجيش سيبدأ "المرحلة الأخيرة" من الهجوم على إقليم تيغراي المتمرد في شمال البلاد، وذلك بعد ساعات من انقضاء أجل مهلة نهائية لقوات الإقليم للاستسلام.

وكتب في تغريدة: "انقضت الآن مهلة الـ72 ساعة الممنوحة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإجرامية للاستسلام سلمياً، ووصلت حملتنا لفرض القانون إلى مرحلتها الأخيرة"، مضيفاً أن آلافاً من المقاتلين استسلموا بالفعل.

وأضاف آبي أحمد أنه أمر الجيش بشنّ هجوم نهائي ضد سلطات تيغراي المتمردة في ميكيلي عاصمة الإقليم.

وقال إن الجيش تلقى أوامر "بتنفيذ (...) المرحلة الأخيرة" من العملية التي بدأت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني ضد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، واعداً بـ"بذل كل الجهود حتى لا تتعرض مدينة ميكيلي (...) لأضرار جسيمة" و "لحماية المدنيين".

وتوجه مبعوثون أفارقة إلى إثيوبيا الأربعاء في محاولة لحلّ الأزمة قبل ساعات من انتهاء المهلة. وتخشى جماعات حقوقية أن يؤدي أي هجوم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

والأحد منحت حكومة أبي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي مهلة 72 ساعة لإلقاء أسلحتها أو مواجهة هجوم على مقلي عاصمة الإقليم التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة.

ويُعتقد أن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم وحدث دمار واسع جراء القصف الجوي والقتال البري منذ بدأت الحرب في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني. وفرّ نحو 42 ألف شخص عبر الحدود إلى السودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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