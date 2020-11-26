سياسة
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تركيا وقطر توقعان اتفاقيات استراتيجية مشتركة
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة التركية أنقرة. ويترأس الرئيس أردوغان وأمير قطر الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية.
تركيا وقطر توقعان اتفاقيات استراتيجية مشتركة
الرئيس أردوغان والشيخ تميم عقدا قمة ثنائية في العاصمة أنقرة / AA
26 نوفمبر 2020

وقعت تركيا وقطر عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية المشتركة، في حفل أقيم الخميس بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أنقرة.

وجاء حفل توقيع الاتفاقيات بعد االاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية، ولقاء بين الرئيس أردوغان والشيخ تميم، ولقاءات بين وفدي البلدين لمناقشة الشراكة الاستراتيجية وتعزيزها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل صباح الخميس، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في مراسم رسمية بمجمع الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة.

ويترأس الرئيس أردوغان وأمير قطر الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية، وسيعقدان لقاء قمة على هامش الاجتماع.

وستكون هذه هي القمة الثامنة والعشرين بين الرئيس أردوغان والأمير تميم، خلال سبعين شهراً، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وربما في تاريخ العلاقات الدولية.

وشهد عام 2020 قمتين بارزتين، الأولى خلال زيارة الرئيس أردوغان للدوحة في 2 يوليو/تموز، وهي الأولى له خارجياً بعد ظهور جائحة كورونا، ووُصفت الزيارة حينها بالاستثنائية.

أما القمة الثانية فكانت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وكانت أيضاً خلال زيارة عمل أجراها الرئيس أردوغان للدوحة، واستمرت ليوم واحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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