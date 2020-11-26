استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول رحلة لشركة "فلاي دبي" الجوية التي وصلت مطار بن غوريون في تل أبيب (غرب)، اليوم الخميس.

وقال نتنياهو، إنه يتوقع توسع دائرة التطبيع العربي مع إسرائيل، وإن بلاده ستشهد خلال الأشهر القادمة، المزيد من الدول التي تنضم إلى التطبيع.

وزعم أن "التطبيع لا يمكن إيقافه".

وفي وقت سابق اليوم، وصلت إلى مطار بن غوريون الدولي، أول رحلة جوية تجارية، لشركة "فلاي دبي" الإماراتية قادمة من دبي.

وخلال استقباله سياحاً إماراتيين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، "إنها لحظة تاريخية، لأننا نرحب اليوم بأول طائرة تجارية قادمة من الإمارات، وستكون هناك العشرات من الرحلات الجوية التي ستصل من الإمارات والبحرين أسبوعياً".

وسبق لشركة طيران "فلاي دبي" أن أعلنت أنها ستسيّر طائرتين يومياً بين دبي وتل أبيب بدءاً من اليوم الخميس.

بدورها، أعلنت شركة الاتحاد للطيران خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستسيّر رحلات إلى تل أبيب بدءاً من مارس/آذار المقبل.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما جرى التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.