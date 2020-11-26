سياسة
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شاهد | الرئاسة التركية تنشر فيلماً عن إسطنبول بمشاركة فرق "فورمولا 1"
نشرت الرئاسة التركية، فيلماً تعريفياً قصيراً عن مدينة إسطنبول، بمشاركة فرق من سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا 1.
شاهد | الرئاسة التركية تنشر فيلماً عن إسطنبول بمشاركة فرق "فورمولا 1"
الرئاسة التركية تنشر فيلماً تعريفياً قصيراً عن مدينة إسطنبول
26 نوفمبر 2020

نشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فيلماً تعريفياً قصيراً عن مدينة إسطنبول، بمشاركة فرق من سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا1، الذي استضافته المدينة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال، أنه شارك في الفيلم التعريفي سائق فريق ريدبول " ألكساندر ألبون"، وسائق فريق ألفا تاوري "بيير غاسلي".

وجرى إعداد الفيلم تحت رعاية دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، حيث يظهر فيه سيارتا فورمولا1 وهي تجوب أبرز الأماكن الحيوية في إسطنبول، مثل السلطان أحمد، وجسر غالاطة، ونفق أوراسيا، وبرج البنت في أوسكودار، وجسر شهداء 15يوليو/تموز.

ومن المتوقع أن يحظى الفيلم الترويجي بملايين المشاهدات حول العالم، وفقاً لدائرة الاتصال.

وفي معرض تعليقه على الفيديو، قال رئيس دائرة الاتصال، فخر الدين ألطون، إن "مشاركة فرق فورمولا1 في هذا الفيلم ستساهم في تعريف المناطق الساحرة بإسطنبول لملايين الأشخاص حول العالم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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