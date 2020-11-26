سياسة
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الشعب الأرجنتيني ينزل الشوارع حزناً على "مارادونا" ومحاميه ينتقد بطء إنقاذه
نزل الشعب الأرجنتيني إلى الشوارع حزناً على وفاة الأسطورة الأرجنتينية لاعب كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا، فيما قال ماتياس مورلا محامي مارادونا إنه سيطلب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة نجم كرة القدم وانتقد ما قال إنه رد فعل بطيء من خدمة الطوارئ.
الشعب الأرجنتيني ينزل الشوارع حزناً على "مارادونا" ومحاميه ينتقد بطء إنقاذه
أعلنت الحكومة الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة مارادونا / AFP
26 نوفمبر 2020

نزل الشعب الأرجنتيني على الشوارع حزناً على وفاة الأسطورة الأرجنتينية لاعب كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا.

وقال مراسل الأناضول الخميس، إن الحشود تجمعت حول منزل مارادونا الذي ولد وقضى شبابه وتوفي فيه، كما احتشدت الجماهير حول ملعب "لا بومبونيرا" هاتفين بشعارات لمارادونا.

وعلقت لافتات كتب عليها "شكراً لك دييغو" على إشارات المرور في شوارع العاصمة بوينس آيرس.

بدورها، أعلنت الحكومة الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة مارادونا.

وصرح الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أنه سيتم إحضار جثة مارادونا إلى المبنى الرئاسي "كاسا روسادا" وستقام مراسم الجنازة فيه.

وكتبت الصحف المحلية أنه من المتوقع أن يحضر مراسم الجنازة ما يقرب من مليون شخص، حيث سيكون مفتوحاً للجمهور.

وأوضحت أن تشريح الجثة، أظهر أن مارادونا توفي بسبب قصور حاد في القلب، حيث لوحظ أنه أصيب بـ "أذمة رئوية حادة"، التي تحدث بسبب قصور القلب المزمن.

وبدأ الأسطورة الأرجنتينية رحلته مع كرة القدم عام 1976 عندما لعب أول مباراة احترافية مع نادي أرجنتينوس جونيورز.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات، وخضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

محامي مارادونا ينتقد

قال ماتياس مورلا محامي دييجو مارادونا اليوم الخميس إنه سيطلب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة نجم كرة القدم وانتقد ما قال إنه رد فعل بطيء من خدمة الطوارئ.

وتوفي مارادونا (60 عاماً) أمس الأربعاء في منزله في تيجري شمال بوينس أيرس بعد إصابته بأزمة قلبية. وكان لاعب كرة القدم السابق يعاني من مشاكل صحية مختلفة وقبل أسابيع خضع لعملية جراحية بسبب تجمع دموي في المخ.

وقال مورلا في بيان على حسابه على تويتر "ما لا يمكن تفسيره هو أن يظل صديقي لمدة 12 ساعة دون أي اهتمام أو فحص من الموظفين المخصصين لهذا الغرض".

وأضاف أن "سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول وهي حماقة جنائية"، مشيراً إلى أنه لا ينبغي "تجاهل" الحقيقة وأنه سيسعى إلى تحقيق كامل في الأمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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