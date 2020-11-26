سياسة
3 دقيقة قراءة
برلماني ليبي: جلسة قريبة بشأن مجلس النواب في "غدامس"
قال عضو مجلس النواب الليبي محمد حنيش إن مسودة البيان الختامي لاجتماع طنجة المغربية تضمنت ضرورة انعقاد جلسة قريبة في غدامس الليبية، من أجل الإعداد لخريطة طريق جديدة للمجلس.
برلماني ليبي: جلسة قريبة بشأن مجلس النواب في "غدامس"
مسودة البيان الختامي لاجتماع طنجة المغربية أكدت ضرورة انعقاد جلسة قريبة في غدامس / AA
26 نوفمبر 2020

كشف برلماني ليبي، الخميس، أن مسودة البيان الختامي لاجتماع طنجة المغربية، أكدت ضرورة انعقاد جلسة قريبة في غدامس.

جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة الأناضول، أدلى به محمد حنيش عضو مجلس النواب الليبي (طرابلس)، المشارك في الاجتماع التشاوري المنعقد في المغرب منذ الاثنين.

وقال حنيش إن "مسودة البيان الختامي تضمنت ضرورة انعقاد جلسة قريبة (لم يحدد موعداً) في غدامس (الليبية)، من أجل الإعداد لخريطة طريق جديدة للمجلس".

وأشار إلى أن النواب المجتمعين أكدوا "أهمية استعادة مجلس النواب الليبي لدوره".

وأضاف أن "المسودة تضمنت أيضاً العزم على المضي قدماً للوصول إلى تفاهمات شاملة تمهد لمرحلة الاستقرار، وتنهي حالة الصراع، وتحافظ على وحدة ليبيا".

كما أكدت المسودة، وفق حنيش، موعد الانتخابات القادمة البرلمانية والرئاسية الذي جرى تحديده في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ومنذ الاثنين، تتواصل في المغرب، بحضور أكثر من 120 نائباً ليبيّاً، أعمال الاجتماع التشاوري الذي يستهدف توحيد مجلس النواب الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق.

وتوقع حنيش أن يصدر بيان ختامي عن الاجتماع السبت أو الأحد.

وجراء الخلافات السياسية الليبية، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، انقسم البرلمان إلى مجلسين، الأول يضم أعضاء داعمين لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر، ويعقد جلساته بطبرق، والثاني يضم نواباً داعمين للحكومة المعترف بها دولياً ويجتمع في طرابلس.

ولا يُعرف على وجه الدقة عدد البرلمانيين في ليبيا، فبعضهم استقال وآخرون وافتهم المنية.

ومنتصف الشهر الجاري، اختُتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار الليبي في تونس بإعلان 24 ديسمبر 2021، تاريخاً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

كما توافق المجتمعون، آنذاك، على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة. فيما عُقدت جولة ثانية، عبر اتصال مرئي، الاثنين.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us