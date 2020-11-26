قال قائم مقام قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية، محما خليل، إن أهالي القضاء يتطلعون للعودة إلى حياتهم الطبيعية عقب اتفاقية سنجار الموقعة بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن تنظيم PKK الإرهابي يبث الخوف في نفوس الأهالي ويحول دون عودتهم إلى ديارهم.

وأفاد خليل في بيان، الخميس، أن أهالي سنجار يعانون من وباء كورونا وظروف الشتاء القاسية، داعياً ضمن هذا السياق حكومتي بغداد وإقليم كردستان العراق لتقديم المساعدات الإنسانية.

وتابع: "الأمل الوحيد لأهالي سنجار بعد الاتفاق (اتفاق بغداد وأربيل بشأن سنجار) هو العودة إلى الحياة الطبيعية، إلا أن العناصر القادمة من خارج الحدود (عناصر تنظيم PKK الإرهابي) يحُولون دون عودة الأهالي إلى ديارهم بسبب خطورة وجودهم وبثهم الرعب".

ولفت إلى أن الاتفاق لن يكتمل دون حشد الجهود الوطنية، مطالباً بتقديم الدعم في الخدمات الأمنية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية للمنطقة.

وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول وقّعت بغداد وأربيل على اتفاق سنجار، الذي يتضمن طرد تنظيم PKK الإرهابي من القضاء.