سياسة
2 دقيقة قراءة
العراق.. PKK الإرهابي يحُول دون عودة أهالي "سنجار" إلى ديارهم
قال قائم مقام قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية، محما خليل، إن أهالي القضاء يتطلعون للعودة إلى حياتهم الطبيعية عقب اتفاقية سنجار الموقعة بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن تنظيم PKK الإرهابي يبث الخوف في نفوس الأهالي ويحُول دون عودتهم إلى ديارهم.
العراق.. PKK الإرهابي يحُول دون عودة أهالي "سنجار" إلى ديارهم
عناصر تنظيم PKK الإرهابي يحولون دون عودة الأهالي إلى ديارهم
26 نوفمبر 2020

قال قائم مقام قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية، محما خليل، إن أهالي القضاء يتطلعون للعودة إلى حياتهم الطبيعية عقب اتفاقية سنجار الموقعة بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن تنظيم PKK الإرهابي يبث الخوف في نفوس الأهالي ويحول دون عودتهم إلى ديارهم.

وأفاد خليل في بيان، الخميس، أن أهالي سنجار يعانون من وباء كورونا وظروف الشتاء القاسية، داعياً ضمن هذا السياق حكومتي بغداد وإقليم كردستان العراق لتقديم المساعدات الإنسانية.

وتابع: "الأمل الوحيد لأهالي سنجار بعد الاتفاق (اتفاق بغداد وأربيل بشأن سنجار) هو العودة إلى الحياة الطبيعية، إلا أن العناصر القادمة من خارج الحدود (عناصر تنظيم PKK الإرهابي) يحُولون دون عودة الأهالي إلى ديارهم بسبب خطورة وجودهم وبثهم الرعب".

ولفت إلى أن الاتفاق لن يكتمل دون حشد الجهود الوطنية، مطالباً بتقديم الدعم في الخدمات الأمنية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية للمنطقة.

وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول وقّعت بغداد وأربيل على اتفاق سنجار، الذي يتضمن طرد تنظيم PKK الإرهابي من القضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us