أهم الأحداث:

أردوغان وأمير قطر يشيدان بنتائج قمتهما الاستراتيجية في أنقرة، والخارجية والدفاع التركيتان تستنكران قرار مجلس الشيوخ الفرنسي حول قره باغ.

الجديد على TRT عربي:

"شيطنة بصبغة دينية".. كيف تحاول أبو ظبي استخدام الأزهر في معركتها ضد الإخوان؟

الصادق المهدي.. رحيل أبرز وجوه السياسة في السودان

شاهد!

تركيا نووية.. خطى لأمن الطاقة ودخول نادي "الدول النووية"

أردوغان وأمير قطر يُشيدان بنتائج قمتهما الاستراتيجية في أنقرة

أنهى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس، زيارة إلى تركيا وصفها بـ"الناجحة"، جرى خلالها بحث "تعزيز علاقات الأخوّة الوطيدة والشراكة الاستراتيجية". [TRT عربي]

وكتب الأمير تميم عبر حسابه على تويتر عقب ختام زيارته: "أجريت مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية-التركية". [TRT عربي]

وأضاف: "اتفقنا على توظيف مزيد من إمكانيات بلدَينا لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبَينا". [TRT عربي]

الخارجية والدفاع التركيتان تستنكران قرار مجلس الشيوخ الفرنسي حول قره باغ

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن فرنسا أثبتت مرة أخرى أنها جزء من المشكلة لا الحلّ في إقليم قره باغ، من خلال اعتماد مجلس الشيوخ الفرنسي قراراً يدعو الحكومة إلى الاعتراف بإقليم قره باغ الأذربيجاني كـ(جمهورية قره باغ)". [TRT عربي]

وحول قرار مجلس الشيوخ الفرنسي قال أقار: "أثبتت فرنسا مرة أخرى أنها جزء من المشكلة لا الحل في إقليم قره باغ". [TRT عربي]

من جانبها وصفت الخارجية التركية دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي أذربيجان إلى الانسحاب من أراضيها التي حررتها من الاحتلال الأرميني بأنها "سخيفة ومنحازة وبعيدة عن الواقع ولا يمكن أخذها على محمل الجد". [TRT عربي]