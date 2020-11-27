سياسة
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ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا صدّقَت الهيئة الانتخابية على فوز بايدن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الهيئة الانتخابية "سترتكب خطأً" إذا صدّقَت على فوز جو بايدن، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيغادر البيت الأبيض حينها.
ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا صدّقَت الهيئة الانتخابية على فوز بايدن
أكّد ترمب أن الهيئة الانتخابة الأمريكية "سترتكب خطأ" إذا صدّقَت على فوز بايدن   / Reuters
27 نوفمبر 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الهيئة الانتخابية في الولايات المتحدة إذا صدّقَت على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن "فقد ارتكبت خطأ".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترمب مساء الخميس، خلال حديث مع الصحفيين بمناسبة "عيد الشكر".

وتابع ترمب: "سيكون من الصعب للغاية التنازل لأننا نعلم أن هناك احتيالاً كبيراً"، وأصرّ الرئيس الأمريكي على فوزه وإعادة انتخابه.

وأكد ترمب أنه سيغادر البيت الأبيض إذا اختارت الهيئة الانتخابية بايدن، وانتقد المرشح الديمقراطي قائلاً: "أعتقد أنه ليس من الصواب أنه يحاول اختيار مجلس وزراء".

ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابى في 14 ديسمبر/كانون الأول، على أن يُنصَّب بايدن فى 20 يناير/كانون الثاني.

ولا يزال الرئيس ترمب يصرّ على التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على الرغم من إعلانه بدء المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة للإدارة الجديدة.

وكانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية أعلنت فوز بايدن بالانتخابات، وأعلنت السماح له ولفريقه ببدء العملية الانتقالية للسلطة في البلاد.

وبعد دقائق من إعلان إدارة الخدمات ذلك، اعترف الرئيس المنتهية ولايته ترمب بهزيمته، وقال إنه أوصى فريقه ببدء العملية الانتقالية.

وكتب ترمب على تويتر: "من أجل مصلحة بلدي، أوصي بأن تقوم إميلي ميرفي من وكالة الخدمات العامة وفريقها بما يجب في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء نفسه".

وفاز بايدن بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لترمب، متجاوزاً العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، وهو 270 صوتاً على الأقلّ.

وعلى ضوء ذلك أصبح بايدن، الذي أتمّ الجمعة الماضية 78 عاماً، الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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