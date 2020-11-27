سياسة
3 دقيقة قراءة
وثائق تثبت إصدار اليونان تعليمات رسمية لإعادة اللاجئين "عنوة" إلى تركيا
رغم الوثائق التي تعرضها تلك الصحف، فإن السلطات اليونانية تزعم أنها تلتزم القوانين الدولية في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين.
وثائق تثبت إصدار اليونان تعليمات رسمية لإعادة اللاجئين "عنوة" إلى تركيا
فابريس ليجيري مدير "فرونتكس" كان على علم بعمليات إعادة اليونان للاجئين 
27 نوفمبر 2020

قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، إن فابريس ليجيري، مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، على علم بعمليات إعادة اليونان للاجئين إلى المياه التركية ببحر إيجة، ولكن تكتم على ذلك.

وأضافت المجلة الخميس أنه وفقاً للمراسلات الداخلية لـ"فرونتكس"، فإن ليجيري كان على علم بعمليات إعادة اليونان اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، عنوة إلى عرض المياه ببحر إيجة.

وأوضحت أنها وصلت إلى وثيقة من المراسلات الداخلية للوكالة المذكورة، تؤكد أن اليونان أعادت عدداً من اللاجئين غير النظاميين بشكل غير قانوني إلى المياه الإقليمية التركية.

وأكدت أن ليجيري كان تحت ضغط هذه الوثيقة، مشيراً إلى أن مدير الوكالة سبق أن نفى علمه بتلك العمليات عندما سُئل عنها، وأنه علم بذلك عبر وسائل الإعلام.

ووفقاً لما ورد بالوثيقة رقم 11095، فإن مسؤولي "فرونتكس" سجلوا بأنفسهم إعادة خفر السواحل اليوناني ليلة 18-19 أبريل/نيسان الماضي ما يقرب من 30 لاجئاً للمياه الإقليمية التركية، حسب المجلة الألمانية.

وأكدت أيضاً أنه على الرغم من أن السلطات اليونانية طلبت مراراً وتكراراً من مسؤولي "فرونتكس" مغادرة مكان الواقعة المذكورة، فإنهم رفضوا، وتمكنوا من توثيق عملية الإعادة بالتفصيل.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كانت صحيفة "EU Observer" البلجيكية كشفت النقاب عن التعليمات الصادرة عن السلطات اليونانية بخصوص إعادة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى المياه التركية عنوةً.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر آنذاك، إنها اطّلعت على وثائق لدى "فرونتكس"، تؤكد إصدار أثينا تعليمات رسمية لخفر سواحلها بإعادة اللاجئين.

وأظهرت إحدى الوثائق صدور تعليمات رسمية لخفر السواحل اليوناني يوم 6 مارس/آذار الماضي، توجهه بمرافقة قارب مطاطي لحين عودته إلى المياه الإقليمية التركية.

ولفت المصدر إلى أن أحد العاملين في خفر السواحل يحمل الجنسية الدنماركية، اعترض على التعليمات وامتنع عن إعادة اللاجئين إلى المياه التركية.

ورغم الوثائق التي تعرضها تلك الصحف، فإن السلطات اليونانية تزعم أنها تلتزم القوانين الدولية في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us