قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، إن فابريس ليجيري، مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، على علم بعمليات إعادة اليونان للاجئين إلى المياه التركية ببحر إيجة، ولكن تكتم على ذلك.

وأضافت المجلة الخميس أنه وفقاً للمراسلات الداخلية لـ"فرونتكس"، فإن ليجيري كان على علم بعمليات إعادة اليونان اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، عنوة إلى عرض المياه ببحر إيجة.

وأوضحت أنها وصلت إلى وثيقة من المراسلات الداخلية للوكالة المذكورة، تؤكد أن اليونان أعادت عدداً من اللاجئين غير النظاميين بشكل غير قانوني إلى المياه الإقليمية التركية.

وأكدت أن ليجيري كان تحت ضغط هذه الوثيقة، مشيراً إلى أن مدير الوكالة سبق أن نفى علمه بتلك العمليات عندما سُئل عنها، وأنه علم بذلك عبر وسائل الإعلام.

ووفقاً لما ورد بالوثيقة رقم 11095، فإن مسؤولي "فرونتكس" سجلوا بأنفسهم إعادة خفر السواحل اليوناني ليلة 18-19 أبريل/نيسان الماضي ما يقرب من 30 لاجئاً للمياه الإقليمية التركية، حسب المجلة الألمانية.

وأكدت أيضاً أنه على الرغم من أن السلطات اليونانية طلبت مراراً وتكراراً من مسؤولي "فرونتكس" مغادرة مكان الواقعة المذكورة، فإنهم رفضوا، وتمكنوا من توثيق عملية الإعادة بالتفصيل.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كانت صحيفة "EU Observer" البلجيكية كشفت النقاب عن التعليمات الصادرة عن السلطات اليونانية بخصوص إعادة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى المياه التركية عنوةً.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر آنذاك، إنها اطّلعت على وثائق لدى "فرونتكس"، تؤكد إصدار أثينا تعليمات رسمية لخفر سواحلها بإعادة اللاجئين.

وأظهرت إحدى الوثائق صدور تعليمات رسمية لخفر السواحل اليوناني يوم 6 مارس/آذار الماضي، توجهه بمرافقة قارب مطاطي لحين عودته إلى المياه الإقليمية التركية.

ولفت المصدر إلى أن أحد العاملين في خفر السواحل يحمل الجنسية الدنماركية، اعترض على التعليمات وامتنع عن إعادة اللاجئين إلى المياه التركية.

ورغم الوثائق التي تعرضها تلك الصحف، فإن السلطات اليونانية تزعم أنها تلتزم القوانين الدولية في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين.