تركيا
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وزير الخارجية التركي يبحث مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية نتائج مفاوضات إسطنبول
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بحث فيه نتائج مفاوضات إسطنبول، بين روسيا وأوكرانيا باستضافة تركية.
وزير الخارجية التركي يبحث مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية نتائج مفاوضات إسطنبول
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / TRT ARABI
16 مايو 2025

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال تناول آخر تطورات اللقاء الثلاثي الذي استضافته تركيا، في إطار الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي للحرب الروسية-الأوكرانية.

وجرى خلال المكالمة تقييم نتائج الاجتماع الذي عقد الجمعة، في إسطنبول، بمشاركة وفود من روسيا وأوكرانيا، وباستضافة من الجمهورية التركية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح، في 11 مايو/أيار الجاري، استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، على أن تُعقد الجولة الجديدة في 15 من نفس الشهر في إسطنبول، طالباً من نظيره التركي رجب طيب أردوغان استضافة الجولة الجديدة.

وقد أعرب الرئيس أردوغان عن استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات، مؤكداً دعم تركيا لسلام عادل ودائم، فيما رحّبت الحكومة الأوكرانية بالمبادرة.

وسبق أن استضافت إسطنبول في مارس/آذار 2022، عدة جولات من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب الدائرة بين البلدين.

كما شهدت المدينة توقيع اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو/تموز 2022، بوساطة تركية ورعاية من الأمم المتحدة، بهدف التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:AA
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