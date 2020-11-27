قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي الجمعة، إن حجم الصناعات الدفاعية في البلاد بلغ 11 مليار دولار عام 2019.

جاء ذلك خلال عرضه موازنة رئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها لعام 2021، في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأفاد أوقطاي بأن تركيا تمتلك حالياً 700 مشروع للصناعات الدفاعية، بصادرات بلغت 3 مليارات دولار عام 2019.

وأشار إلى بدء اختبارات الصاروخ جو-جو "غوك طوغ" المحلي، وانطلاق مرحلة الإنتاج المتسلسل لصاروخ "أطمجة" البحري.

كما لفت إلى بلوغ بلاده المرحلة النهائية في اختبارات الإنتاج المتسلسل لمروحية "غوكباي" ومسيَّرة "أقينجي".

ولفت أوقطاي إلى أن تركيا تقدمت في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية 2020، لتصل إلى المرتبة 22 في مؤشر الخدمات الإلكترونية، والمرتبة 23 في مؤشر المشاركة الإلكترونية، من بين 193 دولة حول العالم.

وأوضح أنها احتلت المرتبة 13 بعد أن كانت 26 في مؤشر الاتحاد الأوروبي لأعمال الحكومة الإلكترونية، متقدمة على فرنسا التي تحتل المرتبة 14 وبريطانيا 22 وألمانيا 26.

وأشار إلى تنفيذ 18 مشروعاً استثمارياً، تحت إشراف مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية، بقيمة 388 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.​​​​​​​