سياسة
2 دقيقة قراءة
أوقطاي: حجم الصناعات الدفاعية التركية بلغ 11 مليار دولار في 2019
أوضح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي أن بلاده احتلت المرتبة 13 بعد أن كانت 26 في مؤشر الاتحاد الأوروبي لأعمال الحكومة الإلكترونية، متقدمة على فرنسا التي تحتلّ المرتبة 14 وبريطانيا 22 وألمانيا 26.
أوقطاي: حجم الصناعات الدفاعية التركية بلغ 11 مليار دولار في 2019
أفاد فؤاد أوقطاي بأن تركيا تمتلك حالياً 700 مشروع للصناعات الدفاعية / AA
27 نوفمبر 2020

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي الجمعة، إن حجم الصناعات الدفاعية في البلاد بلغ 11 مليار دولار عام 2019.

جاء ذلك خلال عرضه موازنة رئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها لعام 2021، في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأفاد أوقطاي بأن تركيا تمتلك حالياً 700 مشروع للصناعات الدفاعية، بصادرات بلغت 3 مليارات دولار عام 2019.

وأشار إلى بدء اختبارات الصاروخ جو-جو "غوك طوغ" المحلي، وانطلاق مرحلة الإنتاج المتسلسل لصاروخ "أطمجة" البحري.

كما لفت إلى بلوغ بلاده المرحلة النهائية في اختبارات الإنتاج المتسلسل لمروحية "غوكباي" ومسيَّرة "أقينجي".

ولفت أوقطاي إلى أن تركيا تقدمت في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية 2020، لتصل إلى المرتبة 22 في مؤشر الخدمات الإلكترونية، والمرتبة 23 في مؤشر المشاركة الإلكترونية، من بين 193 دولة حول العالم.

وأوضح أنها احتلت المرتبة 13 بعد أن كانت 26 في مؤشر الاتحاد الأوروبي لأعمال الحكومة الإلكترونية، متقدمة على فرنسا التي تحتل المرتبة 14 وبريطانيا 22 وألمانيا 26.

وأشار إلى تنفيذ 18 مشروعاً استثمارياً، تحت إشراف مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية، بقيمة 388 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us