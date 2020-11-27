قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول يلقى إقبالاً محلياً وعالمياً.

جاء ذلك في تصريحات عقب أداء الرئيس التركي صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، أضاف فيها أن "استثماراتنا ومشاريعنا مستمرة وفي مقدمتها قناة إسطنبول".

​​​​​​​وأشار إلى أن مشروع قناة إسطنبول من أهم المشاريع القادمة، مؤكداً البدء في تنفيذ المشروع خلال أسرع وقت ممكن.

وذكر أن مشروع قناة إسطنبول وصل إلى مرحلة طرح المناقصات.

وأوضح أن إسطنبول ستكتسب مع مشروع القناة مظهراً متميزاً وقوة مختلفة على الصعيد الدولي.

وفي سياق آخر، أكد أردوغان أنهم يريدون الوصول بصندوق الثروة السيادي إلى مستوى مختلف عالمياً خلال المرحلة القادمة.

وتابع: "إن زيارة أمير قطر أمس هي إحدى الخطوات في هذا الصدد، وما وقّعنا عليه أمس هو أهم أهدافنا في المرحلة الراهنة"، مشيراً إلى توقيع 11 اتفاقية.

ولفت إلى أن من بين هذه الخطوات بيع بعض الشركات لأسهمها وصولاً إلى شراء أسهم شركات من دول مختلفة.

وحول وباء كورونا قال الرئيس التركي إن جهود تطوير لقاح محلي ضد فيروس كورونا تتقدم سريعاً.

وأكد أردوغان وجود تقدم سريع على صعيد تطوير لقاح محلي ضد كورونا.

وأشار إلى وجود محادثات مع روسيا والصين بخصوص استيراد لقاحات ضد كورونا.