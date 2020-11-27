سياسة
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جاوش أوغلو: الشراكة التركية السعودية تصب في مصلحة المنطقة
اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، في تغريدة عبر تويتر، أن الشراكة القوية بين بلاده والسعودية "تصب في مصلحة المنطقة بأكملها"، مؤكداً أن بلاده تولي أهمية لعلاقاتها مع المملكة.
جاوش أوغلو: الشراكة التركية السعودية تصب في مصلحة المنطقة
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يقول إن الشراكة القوية بين بلاده والسعودية تصب في مصلحة المنطقة بأكملها / AA
27 نوفمبر 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الجمعة، إن الشراكة القوية بين بلاده والسعودية تصب في مصلحة المنطقة بأكملها.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال جاوش أوغلو، إنه التقى نظيره السعودي فيصل بن فرحان في إطار اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في نيامي عاصمة النيجر.

وأكد الوزير التركي أن بلاده تولي أهمية لعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن "الشراكة القوية بين تركيا والمملكة العربية السعودية ليست لصالح البلدين فحسب، بل للمنطقة بأكملها".

والأسبوع الماضي اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتطوير العلاقات الثنائية وإزالة المشاكل، بحسب بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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