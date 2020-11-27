حمّل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إسرائيل مسؤولية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، الجمعة، وتوعد تل أبيب بالرد.

وقال سلامي عبر حسابه على تويتر، اليوم: "أظهرنا سابقاً في الميدان أننا لن نترك أبداً أيّة خطوة دون رد".

واعتبر المسؤول الإيراني "اغتيال فخري زاده أكثر الخطوات وضوحاً التي اتخذتها إسرائيل من أجل منع إيران من الوصول إلى العلم الحديث".

وأضاف قائلاً: "الصهاينة قتلوا عالمنا النووي"، وأكمل متوعداً: "سبق أن أظهرنا في الميدان أننا لن نترك أبداً أية خطوة دون رد".

وفي السياق ذاته أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، بوقوف إسرائيل وراء عملية اغتيال العالم الإيراني البارز بمجال الطاقة النووية، محسن فخري زاده.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن 3 مسؤولين، أحدهم مسؤول أمريكي من البيت الأبيض، والاثنان الآخران من مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، لم تسمهم، قولهم إن "إسرائيل وراء عملية اغتيال العالم الإيراني النووي محسن فخري زاده".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قال إن إسرائيل، العدو اللدود لإيران، متورطة على الأرجح في مقتل العالم الإيراني زاده.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر "هذا الجبن، وفي ظل مؤشرات خطيرة على دور إسرائيلي، يُظهر رغبة الجناة اليائسة في إشعال فتيل حرب. تدعو إيران المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إلى وضع حد للمعايير المزدوجة المخزية وإدانة هذا العمل الذي ينطوي تحت إرهاب دولة".

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده توفي في المستشفى اليوم الجمعة متأثراً بإصابته في هجوم مسلح.

وقال بيان من القوات المسلحة الإيرانية نشرته وسائل إعلام رسمية "للأسف.. لم يتمكن الفريق الطبي من إنعاشه وقبل دقائق هذا المدير والعالم حقق أعلى مراتب الشهادة بعد سنوات من الجهد والنضال".

وقال وزير الدفاع الإيراني البريجادير جنرال أمير حاتمي اليوم في تغريدة على تويتر إن اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده يظهر "عمق كراهية الأعداء" للجمهورية الإسلامية.

وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية باغتيال عالم نووي إيراني، قرب العاصمة طهران.

وذكرت شبكة "برس تي في" الإخبارية الحكومية نقلاً عما قالت إنها مصادر غير رسمية، أن العالم النووي الكبير محسن فخري زاده، تعرض للاغتيال قرب طهران.

وتزعم إسرائيل أن فخري زاده قاد البرنامج النووي الإيراني العسكري مطلع الألفية.

وتحدث موقع رجا نيوز الإيراني أيضاً عن اغتيال عالم نووي إيراني.

ونقلت وكالة رويترز عن قيادي من الحرس الثوري الإيراني على تويتر، قوله: سنثأر لقتل العلماء النوويين كما فعلنا في الماضي.

وبينما تحدثت مواقع عديدة عن وقوع الاغتيال إلا أن وكالة الطلبة الإيرانية نقلت عن متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نفيه وقوع أي حادث يتعلق بعلماء نوويين.

من جانب آخر، قال مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المكتب يمتنع عن التعليق على أنباء عن هجوم استهدف عالماً نووياً إيرانياً بارزاً اليوم الجمعة.

وامتنع البنتاغون عن التعليق على مقتل العالم النووي الإيراني فخري زاده بعد سؤال من رويترز.