سياسة
4 دقيقة قراءة
الحرس الثوري الإيراني يحمّل إسرائيل مسؤولية اغتيال العالم زاده
حمّل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إسرائيل مسؤولية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، وتوعد تل أبيب بالرد، جاء ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وقوف إسرائيل وراء عملية الاغتيال.
الحرس الثوري الإيراني يحمّل إسرائيل مسؤولية اغتيال العالم زاده
العالم الإيراني زادة ليس الأول الذي يتعرض للاغتيال من بين العلماء النوويين / AA
27 نوفمبر 2020

حمّل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إسرائيل مسؤولية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، الجمعة، وتوعد تل أبيب بالرد.

وقال سلامي عبر حسابه على تويتر، اليوم: "أظهرنا سابقاً في الميدان أننا لن نترك أبداً أيّة خطوة دون رد".

واعتبر المسؤول الإيراني "اغتيال فخري زاده أكثر الخطوات وضوحاً التي اتخذتها إسرائيل من أجل منع إيران من الوصول إلى العلم الحديث".

وأضاف قائلاً: "الصهاينة قتلوا عالمنا النووي"، وأكمل متوعداً: "سبق أن أظهرنا في الميدان أننا لن نترك أبداً أية خطوة دون رد".

وفي السياق ذاته أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، بوقوف إسرائيل وراء عملية اغتيال العالم الإيراني البارز بمجال الطاقة النووية، محسن فخري زاده.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن 3 مسؤولين، أحدهم مسؤول أمريكي من البيت الأبيض، والاثنان الآخران من مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، لم تسمهم، قولهم إن "إسرائيل وراء عملية اغتيال العالم الإيراني النووي محسن فخري زاده".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قال إن إسرائيل، العدو اللدود لإيران، متورطة على الأرجح في مقتل العالم الإيراني زاده.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر "هذا الجبن، وفي ظل مؤشرات خطيرة على دور إسرائيلي، يُظهر رغبة الجناة اليائسة في إشعال فتيل حرب. تدعو إيران المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إلى وضع حد للمعايير المزدوجة المخزية وإدانة هذا العمل الذي ينطوي تحت إرهاب دولة".

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده توفي في المستشفى اليوم الجمعة متأثراً بإصابته في هجوم مسلح.

وقال بيان من القوات المسلحة الإيرانية نشرته وسائل إعلام رسمية "للأسف.. لم يتمكن الفريق الطبي من إنعاشه وقبل دقائق هذا المدير والعالم حقق أعلى مراتب الشهادة بعد سنوات من الجهد والنضال".

وقال وزير الدفاع الإيراني البريجادير جنرال أمير حاتمي اليوم في تغريدة على تويتر إن اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده يظهر "عمق كراهية الأعداء" للجمهورية الإسلامية.

وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية باغتيال عالم نووي إيراني، قرب العاصمة طهران.

وذكرت شبكة "برس تي في" الإخبارية الحكومية نقلاً عما قالت إنها مصادر غير رسمية، أن العالم النووي الكبير محسن فخري زاده، تعرض للاغتيال قرب طهران.

وتزعم إسرائيل أن فخري زاده قاد البرنامج النووي الإيراني العسكري مطلع الألفية.

وتحدث موقع رجا نيوز الإيراني أيضاً عن اغتيال عالم نووي إيراني.

ونقلت وكالة رويترز عن قيادي من الحرس الثوري الإيراني على تويتر، قوله: سنثأر لقتل العلماء النوويين كما فعلنا في الماضي.

وبينما تحدثت مواقع عديدة عن وقوع الاغتيال إلا أن وكالة الطلبة الإيرانية نقلت عن متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نفيه وقوع أي حادث يتعلق بعلماء نوويين.

من جانب آخر، قال مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المكتب يمتنع عن التعليق على أنباء عن هجوم استهدف عالماً نووياً إيرانياً بارزاً اليوم الجمعة.

وامتنع البنتاغون عن التعليق على مقتل العالم النووي الإيراني فخري زاده بعد سؤال من رويترز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us