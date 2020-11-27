محسن فخري زاده الذي تعرض للاغتيال قرب طهران، الجمعة، هو أحدث من تعرض من العلماء النوويين الإيرانيين لهجمات في السنوات الأخيرة.

وتوفي فخري زاده متأثراً بإصاباته في المستشفى بعد أن أطلق مهاجمون النار على سيارته وفقاً لما ذكرته القوات المسلحة الإيرانية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية.

ووصف الغرب وإسرائيل وإيرانيون معارضون في المنفى فخري زاده بأنه قائد برنامج سري لتطوير قنبلة نووية توقف في 2003.

ونفت إيران مراراً ومنذ فترة طويلة السعي لتطوير أسلحة نووية وقالت إن برنامجها النووي مدني ويهدف إلى توليد الطاقة.

فيما يلي بعض الهجمات الأخرى التي تعرض لها علماء إيرانيون في السنوات الأخيرة:

مسعود علي محمدي

قُتل العالم النووي مسعود علي محمدي بتفجير قنبلة عن بعد في 12 يناير/كانون الثاني 2010 في طهران.

قالت بعض المواقع المعارضة على الإنترنت إنه كان يدعم المرشح المعتدل مير حسين موسوي في انتخابات رئاسية متنازع على نتيجتها في 2009 منحت ولاية ثانية لمحمود أحمدي نجاد.

ووصف مسؤولون إيرانيون أستاذ الفيزياء بأنه عالم نووي، لكن متحدثاً قال إنه لم يعمل لصالح منظمة الطاقة الذرية. وكان يحاضر في جامعة طهران.

وقالت مصادر غربية إنه عمل بشكل وثيق مع فخري زاده ومع فريدون عباسي-دواني وكلاهما خضع لعقوبات من الأمم المتحدة بسبب عملهما في أنشطة يشتبه أنها تهدف لتطوير أسلحة نووية.

وقال أستاذ غربي في الفيزياء إن قائمة بالأبحاث التي نشرها علي محمدي على موقع جامعة طهران الإلكتروني على الإنترنت تشير إلى أن تخصصه كان فيزياء الجسيمات النظرية وليس الطاقة النووية.

مجيد شهرياري

قُتل شهرياري وأصيبت زوجته في انفجار سيارة ملغومة في طهران في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 فيما وصفه مسؤولون إيرانيون بأنه هجوم برعاية إسرائيلية أو أمريكية على برنامج البلاد النووي.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن علي أكبر صالحي رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية قوله وقتها إن شهرياري كان له دور في أحد أكبر المشروعات النووية في البلاد دون أن يفصح عن المزيد.

وكان محاضراً في جامعة شهيد بهشتي.

فريدون عباسي-دواني

أصيب عباسي-دواني هو وزوجته في انفجار سيارة ملغومة في اليوم ذاته الذي قُتل فيه شهرياري.

وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على عباسي-دواني، الذي كان رئيساً لقسم الفيزياء في جامعة الإمام الحسين، بسبب ما قال عنه مسؤولون غربيون إنه مشاركة منه في ما يشتبه أنها أبحاث لتطوير أسلحة نووية.

وقال حيدر مصلحي وزير المخابرات آنذاك "هذا العمل الإرهابي نفذته أجهزة مخابرات مثل المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) والموساد و (MI6) وجرى أيضاً اعتقال أفراد مجموعة أرادت تنفيذ عمل إرهابي لكنها أخفقت، اعترفوا أنهم تلقوا تدريباً من أجهزة المخابرات تلك".

وشغل عباسي-دواني منصب نائب رئيس ومدير منظمة الطاقة الذرية في فبراير/شباط 2011 وفقاً لما ذكرته وقتها وكالة فارس للأنباء، لكن وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء ذكرت أنه أقيل من منصبه في أغسطس آب 2013 .

داريوش رضائي

قتله مسلحون رمياً بالرصاص في شرق طهران في 23 يوليو/تموز 2011. وكان محاضراً في الجامعة يبلغ 35 عاماً، وحاصلاً على درجة الدكتوراه في الفيزياء.

وقال نائب وزير الداخلية الإيراني وقتها إنه لم يكن على صلة بالبرنامج النووي الإيراني بعد أن أشارت تقارير أولية في بعض وسائل الإعلام إلى تلك الصلة.

مصطفى أحمدي-روشن

لقي المهندس الكيميائي أحمدي-روشن (32 عاماً) مصرعه في انفجار قنبلة لاصقة في سيارته وضعها راكب دراجة نارية في طهران في يناير/كانون الثاني 2012. وتوفي راكب آخر متأثراً بإصابته في الواقعة في المستشفى كما أصيب أحد المارة.

وقالت إيران إن القتيل كان عالماً نووياً أشرف على قسم في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم. وألقت إيران بمسؤولية الهجوم على إسرائيل والولايات المتحدة.