سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
الحرس الثوري الإيراني يحمّل إسرائيل مسؤولية اغتيال العالم زاده / AA
28 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

الحرس الثوري الإيراني يحمّل إسرائيل مسؤولية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، وتركيا تفتح تحقيقاً حول تفتيش "إيريني" الأوروبية سفينتها التجارية.

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الحرس الثوري الإيراني يحمّل إسرائيل مسؤولية اغتيال العالم زاده

حمّل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل مسؤولية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، الجمعة، وتوعد تل أبيب بالرد. [TRTعربي]

وقال سلامي عبر حسابه على تويتر، اليوم: "أظهرنا سابقاً في الميدان أننا لن نترك أبداً أيّة خطوة دون رد". [TRTعربي]

واعتبر المسؤول الإيراني "اغتيال فخري زاده أكثر الخطوات وضوحاً التي اتخذتها إسرائيل من أجل منع إيران من الوصول إلى العلم الحديث". [TRTعربي]

تركيا تفتح تحقيقاً حول تفتيش "إيريني" الأوروبية سفينتها التجارية

فتحت النيابة العامة في تركيا تحقيقاً حول وقف عملية "إيريني" الأوروبية السفينة التركية "Roseline-A" وتفتيشها. [الأناضول]

وذكرت النيابة في بيان الجمعة، أن السفينة فُتشت في المياه المفتوحة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي دون إذن وبشكل مخالف للوائح الدولية.

وعلى أثر ذلك أوضحت النيابة أنها فتحت تحقيقاً حول المسألة. [الأناضول]

والأحد فتشت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، سفينة تجارية تركية كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا. [TRTعربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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