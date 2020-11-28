كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية عن جهود تبذلها المملكة العربية السعودية مؤخراً لحل أزمتها المستمرة مع قطر منذ نحو 4 سنوات، بعد خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة الجمعة، أوضحت فيه وفقاً لمصادر مطلعة، أن سعي ولي العهد محمد بن سلمان لحل الأزمة يأتي في إطار محاولته كسب ودّ إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة، وتقديم هدية وداع إلى ترمب قبل رحيله.

ويتوقع التقرير أن تتعامل إدارة بايدن القادمة ببرود تجاه الأمير الشاب، الذي ثارت ضد انتقادات واسعة من الديمقراطيين في الولايات المتحدة بعد جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي المروعة، وحرب السعودية في اليمن، واعتقال نشطاء حقوقيين ورجال أعمال وأمراء.

وذكرت الصحيفة أن مستشاراً للسعودية والإمارات وصف محاولات الإصلاح بأنها "هدية لبايدن"، وأضاف أن بن سلمان يشعر "وكأنه في مرمى النيران" بعد فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة، وأن صفقته مع قطر قد تشير إلى استعداده اتخاذ خطوات جدية.

وفي يونيو/حزيران 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصاراً قاسياً بمزاعم أنها ترعى الجماعات المتشددة ومقرّبة من إيران.

ونفت قطر حينها جميع المزاعم، واستمرت جميع الأطراف رافضة تقديم أي تنازلات أو الاستجابة إلى ضغوط واشنطن لحل الأزمة الخليجية.

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن المحادثات الأخيرة جرت بوساطة أمريكية وكويتية بهدف إرساء أسس مفاوضات ثنائية بين الرياض والدوحة، نقلاً عن دبلوماسي مطلع على المشاورات.

وأوضح أن قطر "ترغب في التأكد من وجود شروط مسبقة قبل أي محادثات ثنائية مع السعودية". لافتاً إلى أن ذلك قد يشمل إجراءات "بناء الثقة" مثل رفع الحظر الجوي.

والاحتمال الآخر هو السماح بحرية تنقل المواطنين القطريين إلى الدول التي فرضت الحظر، رغم أن الدوحة تريد ضمانات بشأن سلامتهم، بحسب الصحيفة.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير عدم مناقشة أي تفاصيل حول "إجراءات بناء الثقة"، وحذر مسؤولون خليجيون من أي اختراق مهم على المدى القريب، نقلاً عن مصدر مطلع على موقف الدوحة.

وحول التساؤل عن موقف أبو ظبي من هذه الخطوة، كان سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة قال مؤخراً "إن إنهاء الخلاف ليس أولوية"، موضحاً أن الخلافات بين البلدين تتعلق بالاتجاه المستقبلي للشرق الأوسط، ووفقاً للعديد من التحليلات فإن "الإمارات غالباً لن تأخذ نفس موقف السعودية".