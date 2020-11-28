دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم الإسلامي إلى تنحية خلافاته جانباً لمواجهة الاعتداءات على مقدساته.

جاء ذلك في كلمة السبت، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر السنوي الـ23 للجمعية الإسلامية الأمريكية.

وقال أردوغان: "إلى جانب كورونا واجهنا هذا العام فيروس معاداة الإسلام الأسرع انتشاراً".

وأضاف: "تابعنا جميعاً الإساءات إلى نبينا الكريم مؤخراً بحجة حرية التعبير في فرنسا، الإساءة إلى مقدسات الآخرين لا تمت بصلة لهذه الحرية".

وتابع مخاطباً العالم الإسلامي: "فلنضع جميعاً خلافاتنا جانباً، ونلتقي عند قاسم الإسلام المشترك في مواجهة الاعتداءات على مقدساتنا".

وأردف: "علينا الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحنا فهي شرف الأمة الإسلامية".

والجمعية الإسلامية الأمريكية (MAS) هي مؤسسة مدنية غير ربحية تأسست عام 1993، تعمل في مجالات الدعوة والتعليم والإعلام والشباب، وتضم نحو 1000 عضو عامل، وأكثر من 100 ألف من الأنصار والمشاركين، وتنتشر من خلال نحو 60 فرعاً في 35 ولاية.

ويهدف مؤتمرها إلى معالجة بعض أهم القضايا التي يواجهها المسلمون والأمريكيون وأفراد الجنس البشري في الوقت الحالي.