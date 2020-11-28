سياسة
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على رأسها القدس.. أردوغان يدعو المسلمين لتجاوز الخلافات للدفاع عن المقدسات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الـ23 للجمعية الإسلامية الأمريكية، إن العالم واجه فيروس معاداة الإسلام إلى جانب مواجهة كورونا. ودعا العالم الإسلامي لتنحية خلافاته جانباً لمواجهة الاعتداءات على مقدساته.
على رأسها القدس.. أردوغان يدعو المسلمين لتجاوز الخلافات للدفاع عن المقدسات
دعا الرئيس التركي العالم الإسلامي إلى تجاوز خلافاته  / AA Archive
28 نوفمبر 2020

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم الإسلامي إلى تنحية خلافاته جانباً لمواجهة الاعتداءات على مقدساته.

جاء ذلك في كلمة السبت، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر السنوي الـ23 للجمعية الإسلامية الأمريكية.

وقال أردوغان: "إلى جانب كورونا واجهنا هذا العام فيروس معاداة الإسلام الأسرع انتشاراً".

وأضاف: "تابعنا جميعاً الإساءات إلى نبينا الكريم مؤخراً بحجة حرية التعبير في فرنسا، الإساءة إلى مقدسات الآخرين لا تمت بصلة لهذه الحرية".

وتابع مخاطباً العالم الإسلامي: "فلنضع جميعاً خلافاتنا جانباً، ونلتقي عند قاسم الإسلام المشترك في مواجهة الاعتداءات على مقدساتنا".

وأردف: "علينا الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحنا فهي شرف الأمة الإسلامية".

والجمعية الإسلامية الأمريكية (MAS) هي مؤسسة مدنية غير ربحية تأسست عام 1993، تعمل في مجالات الدعوة والتعليم والإعلام والشباب، وتضم نحو 1000 عضو عامل، وأكثر من 100 ألف من الأنصار والمشاركين، وتنتشر من خلال نحو 60 فرعاً في 35 ولاية.

ويهدف مؤتمرها إلى معالجة بعض أهم القضايا التي يواجهها المسلمون والأمريكيون وأفراد الجنس البشري في الوقت الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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