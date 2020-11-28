اعترف تنظيم PKK الإرهابي، بقتال عناصره في صفوف الجيش الأرميني ضد أذربيجان في إقليم قره باغ.

وبحسب مصادر أمنية تركية، السبت، فان "لائقة غولتين" إحدى القياديات في التنظيم الإرهابي، اعترفت لوسيلة إعلامية تابعة للتنظيم، بأن عناصر PKK الإرهابي توجهوا إلى إقليم قره باغ الأذربيجاني، وقاتلوا في صفوف الجيش الأرميني ضد أذربيجان.

وأضافت : "ذهبنا إلى قره باغ ونقاتل مع الجنود الأرمن، نحن نقف دائماً إلى جانب شعب أرمينيا متى شاء".

وأشارت المصادر الأمنية التركية أن اعترافات القيادية تثبت مرة أخرى أن إرهابيي تنظيم PKK كانوا يقاتلون في صفوف جيش أرمينيا قبل الاتفاقية الموقعة بين باكو ويريفان وموسكو بخصوص قره باغ.

وأوضحت المصادر الأمنية أنه بسبب العمليات المكثفة للقوات المسلحة التركية ضد PKK الإرهابي، زادت عمليات الفرار من صفوف التنظيم الإرهابي، وحدثت انشقاقات كبيرة بداخله.

وذكرت أن وتيرة انخراط عناصر جدد ضمن صفوف تنظيم PKK الإرهابي انخفضت، وفقد التنظيم حريته في التحرك.

وأشارت إلى أن تنظيم PKK الإرهابي بانحيازه إلى جانب أرمينيا في قره باغ، يهدف إلى الحصول على دعم يريفان له في شمال العراق، وتغطية النقص في أعداد الإرهابيين في صفوفه.