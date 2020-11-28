سياسة
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الجيش الإثيوبي يشن هجوماً على عاصمة إقليم تيغراي
شن الجيش الإثيوبي، السبت، هجوماً على ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، بحسب تلفزيون تيغراي الذي ذكر أن الهجوم بدأ ظهر اليوم على مركز الإقليم، فيما لم يصدر بعد تأكيد من الحكومة الإثيوبية حول الاستهدف.
الجيش الإثيوبي يشن هجوماً على عاصمة إقليم تيغراي
الجيش الإثيوبي يشن هجوماً على عاصمة إقليم تيجراي / AA
28 نوفمبر 2020

بدأ الجيش الإثيوبي، السبت، بشن هجوم على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي للقبض على قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وقال تلفزيون تيغراي إن القصف على مركز الإقليم بدأ ظهر اليوم في ميكيلي، التي يقطنها نحو نصف مليون إنسان، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ولم يصدر على الفور تأكيد من الحكومة الإثيوبية حول استهدف عاصمة تيغراي.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإثيوبي السيطرة على بلدات استراتيجية مهمة من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والتوجه نحو ميكيلي، مركز إقليم تيغراي.​​​​​​​

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الإقليم.

وهيمنت الجبهة على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".

و"أورومو" أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9% من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيغراي" ثالث أكبر عرقية بـ7.3%.

وانفصلت الجبهة، التي تشكو التهميش، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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