عقد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، السبت، لقاء مع ممثلي اتحاد الغرف والبورصات في البلاد.

وجرى اللقاء رفيع المستوى في قصر "دولمه باهتشه​​​" بإسطنبول، ضمن سلسلة لقاءات مع ممثلي عالم الأعمال في إطار حملة إصلاحات أطلقها مؤخراً الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال ألوان، في تغريدة عبر تويتر، إن اللقاء شارك فيه وزراء العدل عبد الحميد غُل، والأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهراء زمرد سلجوق، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والزراعة والغابات بكر باك دميرلي، والتجارة روهصار بكجان.

وأضاف الوزير: "استمعنا خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات وفد اتحاد الغرف والبورصات التركية.. لقد عقدنا اجتماعاً يركز على تحقيق نتائج".

من جهته قال رئيس الاتحاد رفعت حصار جيكلي أوغلو، إن اللقاء مع الإدارة الاقتصادية كان شاملاً ومثمراً.

وأردف: "كان من المهم للغاية بالنسبة إلينا أن نرى وقوف دولتنا معنا في هذه الفترة التي نعيش فيها صعوبات مختلفة في الداخل والخارج".

والجمعة، التقى ألوان ممثلي جمعية رجال الأعمال والصناعيين الآتراك "توسياد"، ومن المقرر أن يلتقي الأسبوع القادم ممثلي جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد".

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق حملة إصلاحات جديدة على صعيد الاقتصاد والقانون والديمقراطية.

وقال أردوغان: "أعدنا هيكلة الإدارة الاقتصادية، ومصممون على التنفيذ السريع للخطوات والحملات التي من شأنها حل المشكلات القائمة وإيصالنا لأهدافنا".

وفي وقت سابق، قال الوزير ألوان، إن الإطار العام لخارطة الطريق يتمثل في "استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي واستقرار الأسعار".

وأوضح أنه سيعقد لقاءات مع وزير العدل وممثلي المنظمات المدنية وعالم الأعمال، وسيتم إجراء التعديلات اللازمة استناداً إلى أفكار مشتركة.