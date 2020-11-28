نشرت البحرية الأمريكية حاملة الطائرات "نيميتز" في الخليج الأسبوع الماضي، قبل أيام من مقتل عالم نووي إيراني بارز، غير أن البحرية قالت السبت، إن هذا "ليس له صلة بأي تهديد معين".

وقالت الكوماندر ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين، في بيان بالبريد الإلكتروني بعد نشر الحاملة الأربعاء، "لا توجد تهديدات معينة دفعت لعودة المجموعة القتالية للحاملة نيميتز".

وأضافت: "إعادة النشر متصلة بخفض عدد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان".

وتابعت: "هذا الفعل يضمن أن لدينا قدرة كافية للرد على أي تهديد وردع أي خصم عن التحرك ضد قواتنا خلال خفض القوات".

والجمعة، أعلنت طهران اغتيال العالم فخري زاده المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي الإيراني" عن عمر 63 عاماً، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب العاصمة.

ووجهت إيران أصابع الاتهام لإسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال، متوعدةً بالرد.