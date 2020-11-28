سياسة
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رئيس وزراء إثيوبيا: العملية العسكرية في "تيغراي" انتهت بنجاح
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، أن "العملية العسكرية في إقليم تيغراي انتهت بنجاح بعد أن تمكنت قواتنا من السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي".
رئيس وزراء إثيوبيا: العملية العسكرية في "تيغراي" انتهت بنجاح
رئيس الوزراء الإثيوبي قال إن الجيش تمكن من دخول عاصمة الإقليم ميكيلي دون أن يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء / AFP
28 نوفمبر 2020

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، أن "العملية العسكرية في إقليم تيغراي انتهت بنجاح بعد أن تمكنت قواتنا من السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي".

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي، في خطاب متلفز، أن "الجيش تمكن من دخول ميكيلي، دون أن يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء".

وفي تغريدة عبر توتير، كتب أحمد أن "العملية الرئيسية انتهت بنجاح.. أمامنا الآن المهمة الحاسمة لإعادة بناء ما تم تدميره وإصلاح ما تضرر".

وفي السياق نفسه، أكد رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الولاية "بالكامل".

والسبت، أعلن الجيش الإثيوبي السيطرة على بلدات استراتيجية مهمة من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والتوجه نحو ميكيلي، مركز إقليم تيغراي.​​​​​​​

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الإقليم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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