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إيران تحمل إسرائيل مسؤولية تخريب منشأة نطنز النووية واندلاع اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين احتجوا على عنف الشرطة.

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هل اغتالت إسرائيل العالم النووي الإيراني فخري زاده؟

إيران تحمّل إسرائيل مسؤولية "تخريب" منشأة نطنز النووية

حمّلت إيران، السبت، إسرائيل مسؤولية تعرض منشأتها النووية "نطنز" إلى عملية "تخريب" في يوليو/ تموز الماضي، بعد اتهام تل أبيب باغتيال عالمها محسن فخري زاده. [TRTعربي]

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، تعليقاً على اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، وفق وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية. وقال كمالوندي إن الجهة التي اغتالت فخري زاده هي الجهة نفسها المسؤولة عن عملية التخريب في منشأة نطنز. [الأناضول]

"ضرب وحرق".. مواجهة احتجاج ضد عنف الشرطة الفرنسية بالغاز المسيل للدموع

اندلعت اشتباكات بين رجال الشرطة والمتظاهرين في مدن فرنسية عديدة، إذ شارك آلاف الفرنسيين في مسيرات احتجاجاً ضد عنف الشرطة ورفضاً لمشروع القانون الذي يجرّم تداول صور رجال الشرطة في أثناء مزاولتهم عملهم، وهو ما وصفه المعارضون بأنه يحد من حرية الصحافة. [TRTعربي]

ونشر موقع "bfmtv" الفرنسي مقاطع مصورة لـ"متظاهرين يضرمون النار في بعض الممتلكات العامة في شوارع باريس، ويشتبكون مع الشرطة في أثناء محاولتهم منع الوصول إلى بعض الشوارع". [الأناضول]