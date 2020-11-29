سياسة
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"خطوة أولى لإنهاء الانقسام".. مجلس الدولة الليبي يشيد بالتئام النواب
رحّب المجلس الأعلى للدولة الليبي بنتائج المشاورات التي عقدها أعضاء مجلس النواب في المغرب، داعياً إلى "التعجيل بتفعيل دور المجلس".
"خطوة أولى لإنهاء الانقسام".. مجلس الدولة الليبي يشيد بالتئام النواب
اتفق النواب الليبيون على عقد جلسة لمجلس النواب بغدامس الليبية لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام / AP
29 نوفمبر 2020

أشاد المجلس الأعلى للدولة الليبي بنتائج الاجتماع التشاوري الذي عقده أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة المغربية، معتبراً التئام المجلس "الخطوة الأولى لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات".

جاء ذلك في بيان نشره المجلس، السبت، أعرب فيه عن ترحيبه "بالاجتماع التشاوري الذي عقده أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة المغربية، والاتفاق على عقد جلسة في مدينة غدامس"، بحسب وسائل إعلام محلية.

ودعا إلى "التعجيل بتفعيل دور المجلس ليكون قادراً على الإيفاء بالتزاماته الدستورية والعمل معهم لتفعيل مخرجات الحوار السياسي ومعالجة الأزمات وتحقيق الاستقرار في البلاد".

وفي البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي بدأ الاثنين، اتفق النواب الليبيون المجتمعون في طنجة على عقد جلسة لمجلس النواب بغدامس الليبية، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام.

ونص البيان الختامي، السبت، على أن "المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي".

كما أفاد بأنه تم "الاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بغدامس (جنوب غرب طرابلس) مباشرة بعد العودة، لإنهاء كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب".

وأبرز البيان الختامي ضرورة "الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألَّا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب".

يشار إلى أن البرلمان الليبي منقسم إلى نواب يجتمعون في طرابلس يؤيدون الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ونواب آخرين يجتمعون في مدينة طبرق يدعمون مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس 170، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.

وتعاني ليبيا منذ سنوات انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلّح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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