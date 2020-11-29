سياسة
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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو
أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن آلاف الإسرائيليين خرجوا في مظاهرات بعدة مدن للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأسبوع الـ24 على التوالي، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت 7 أشخاص من مناصري نتنياهو بتهمة الاعتداء على المتظاهرين ضده.
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في عدة مدن للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأسبوع الـ24 على التوالي / AA
29 نوفمبر 2020

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت في عدة مدن للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك للأسبوع الـ24 على التوالي.

وذكرت قناة "كان" الرسمية أنه مع تخفيف قيود كورونا خرج الآلاف في القدس ومناطق أخرى للمطالبة باستقالة نتنياهو. وأشارت القناة إلى أن التظاهرة الرئيسية نُظِّمت قرب مقر إقامة نتنياهو بالقدس.

وأشارت القناة إلى أن الشرطة اعتقلت 7 أشخاص من مناصري نتنياهو في القدس بتهمة الاعتداء على المتظاهرين ضده. كما شهدت عدة مناطق بمدن تل أبيب وحيفا وقيسارية تظاهرات ضد نتنياهو، شارك فيها الآلاف، وفق المصدر ذاته.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الخاصة إلى أن التظاهرات مستمرة للأسبوع الـ24 على التوالي. ومنذ أشهر يتظاهر أسبوعياً آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد ضد نتنياهو وحكومته، في إطار ما وصفوه بـ"سوء إدارة أزمة كورونا".

وإثر انخفاض الحصيلة اليومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا عن 1000 إصابة يومياً، خففت الحكومة الأسبوع الماضي من القيود المفروضة، إذ سمحت لبعض المحلات والمجمعات التجارية بفتح أبوابها.‎

مصدر:TRT عربي - وكالات
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