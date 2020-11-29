سياسة
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إسرائيل تهدم درجاً تاريخياً يوصل إلى المسجد الأقصى وتقرر هدم قرية فلسطينية
هدمت البلدية الإسرائيلية في القدس، الأحد، درجاً تاريخياً، يوصل إلى البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى. تزامن ذلك مع تنظيم فلسطينيين وقفة تضامنية رفضاً لقرار إسرائيلي بهدم قرية "الخان الأحمر" شرقي القدس.
إسرائيل تهدم درجاً تاريخياً يوصل إلى المسجد الأقصى وتقرر هدم قرية فلسطينية
 البلدية الإسرائيلية بالقدس لم تصدر توضيحاً حول أسباب هدم الدرج التاريخي  / AA
29 نوفمبر 2020

هدمت البلدية الإسرائيلية في القدس، الأحد، درجاً تاريخياً، يوصل إلى البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى.

وأفاد مصطفى أبو زهرة، رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس (تتبع لدائرة الأوقاف الإسلامية)، أن “طواقم من بلدية الاحتلال برفقة جرافة، اقتحمت منطقة باب الأسباط، وهدمت الدرج المؤدي إلى مقبرة الشهداء الإسلامية".

وأشار أبو زهرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تهدف من وراء هذا الاعتداء إلى إقامة مشروع تطلق عليه اسم "الحدائق التوراتية" على أرض مقبرة الشهداء.

وأضاف ”مقبرة الشهداء، تحوي صرح الجندي المجهول، إضافة إلى العديد من القبور القديمة والحديثة"، لافتاً إلى أن مساحتها تبلغ نحو 4 آلاف متر مربع.

ودعا أبو زهرة جميع المقدسيين إلى "التوحّد من أجل حماية معالم مدينة القدس من بطش الاحتلال".

ولم تصدر البلدية الإسرائيلية بالقدس، توضيحاً حول أسباب هدم الدرج.

وليس ببعيد عن مكان هدم الدرج التاريخي، شاركت شخصيات رسمية وعشرات الفلسطينيين، في وقفة تضامنية، نٌظمت في قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في الاعتصام الأعلام الفلسطينية، ولافتات كُتب عليها عبارات ترفض هدم القرية وتهجير سكانها.

وقال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول، إن قرية الخان الأحمر "تعد موقعاً نضالياً، له مكانة مهمة في قلوب الشعب الفلسطيني".

وأضاف خلال مشاركته بالوقفة "الخان الأحمر هو بوابة القدس، وشهد صموداً وتمسكاً بهذه الأرض، من قبل الأهالي من رجال ونساء، وهذه الأرض ستبقى عربية فلسطينية للأبد".

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن قرية الخان الأحمر "ترفض الهدم، وتواجه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضدها، ولا يمكن إزالتها عن الخارطة".

وأضاف في كلمة ألقاها في الوقفة "نقول في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى وقوف أحرار العالم إلى جانب شعبنا، للوصول إلى إقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وتابع "سنمضي قدماً في الدفاع عن هذه القرية وكل محاولات الهدم".

وفي 5 سبتمبر/أيلول 2018، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً نهائياً بهدم وإخلاء "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع.

وتعتبر إسرائيل الأراضي المقام عليها الخان الأحمر "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني دون ترخيص".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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