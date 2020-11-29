سياسة
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طبيب مارادونا متهم بالقتل غير المتعمد
أفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام"، بأن ليوبولدو لوكي الطبيب المعالج للاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا يخضع للتحقيق حالياً بعد وفاة الأخير في منزله جراء أزمة قلبية. وداهمت الشرطة بيت الطبيب بحثاً عن أدلة حول إهمال طبي محتمل.
طبيب مارادونا متهم بالقتل غير المتعمد
طبيب مارادونا متهم بالقتل غير المتعمد بعد أربعة أيام من وفاة "الفتى الذهبي" جراء أزمة قلبية / AFP
29 نوفمبر 2020

يخضع طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا إلى التحقيق بتهمة القتل غير المتعمد بعد أربعة أيام من وفاة "الفتى الذهبي" جراء أزمة قلبية في منزله، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام".

وبحسب صور بثها التلفزيون ومصادر قضائية استندت إليها الوكالة الأرجنتينية، فقد داهمت الشرطة مكتب ومنزل الطبيب ليوبولدو لوكي الأحد، بحثاً عن أدلة حيال إهمال مهني محتمل.

على ناحية أخرى، قدم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لمسة وفاء إلى مواطنه الراحل دييجو مارادونا بتسجيله هدفاً والفوز على أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بـ4 أهداف مقابل صفر.

واستطاع ميسي إنهاء عمل جماعي رائع بتسديدة هائلة في المرمى من حافة منطقة الجزاء خلال الشوط الثاني، بعدما تقدم برشلونة بثلاثة أهداف بواسطة مارتن بريثويت وأنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو.

وبعد أن سجل الهدف، خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر باللونين الأحمر والأسود وهو قميص فريق مدينته نيويلز أولد بويز وكان يحمل الرقم 10 الذي ارتداه مارادونا خلال اللعب هناك لفترة في 1993.

وكرّم برشلونة قبل انطلاق المباراة مارادونا، الذي لعب للنادي فترة مليئة بالأحداث لكنها كانت محبطة بين 1982 و1984، حيث وضع قميصاً سابقاً يحمل توقيعه عند مقصورة الاستاد بينما وقف اللاعبون دقيقة واحدة حداداً أمام قميص قديم لبرشلونة يحمل الرقم 10.

ويأتي فوز برشلونة بعد الخسارة 1-صفر أمام أتليتيكو مدريد في الجولة الماضية ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة من تسع مباريات وبفارق تسع نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر وأتليتيكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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