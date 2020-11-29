سياسة
3 دقيقة قراءة
الجيش الليبي: نستغرب صمت البعثة الأممية على جرائم حفتر في "أوباري"
أعرب الناطق باسم الجيش الليبي العقيد محمد قنونو، الأحد، عن استغرابه لصمت بعثة الأمم المتحدة في البلاد على خرق مليشيات الانقلابي خليفة حفتر لوقف إطلاق النار في مدينة أوباري.
الجيش الليبي: نستغرب صمت البعثة الأممية على جرائم حفتر في "أوباري"
بيان الناطق بإسم الجيش الليبي جاء بعد اقتحام مليشيات الانقلابي حفتر لمدينة أوباري واعتقال عدد من الشبان
29 نوفمبر 2020

أعرب الجيش الليبي، الأحد، عن استغرابه لصمت بعثة الأمم المتحدة في البلاد على خرق مليشيات الانقلابي خليفة حفتر لوقف إطلاق النار في مدينة أوباري.

وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد محمد قنونو، في بيان، إن قتل الأطفال وهدم المنازل في أوباري هي أعمال إجرامية تضاف إلى جرائم مليشيات مجرم الحرب حفتر في مدينتي طرابلس وترهونة.

وأضاف: "نسجل استغرابنا من صمت البعثة الأممية على خرق وقف إطلاق النار الذي لم يجف حبره بعد (جرى التوصل إليه في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) من قِبل مليشيات حفتر الإجرامية".

وتابع: "إذا كانت مراقبة وقف إطلاق النار لا تهم البعثة الأممية ألا تستحق دماء أبناء أوباري توثيق الجريمة لملاحقة من نفذها وأمر بتنفيذها!".

وأردف أن "شماعة الإرهاب، التي يرفعها المجرمون للتمدد في المدن الليبية، أثبتت زيفها في العدوان على طرابلس، والإرهابيون هم من يقتلون الأطفال ويخطفون الأبرياء، ويهدمون البيوت على رؤوس ساكنيها".

وبدأت مليشيا حفتر، في 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، وتمكن الجيش الليبي من طردهم من العاصمة في 4 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت عملية "بركان الغضب"، التابعة للجيش، في بيان مقتضب السبت، إن "مليشيات حفتر الإرهابية تقتحم مدينة أوباري، وتهدم عدداً من منازل المدنيين على رؤوس ساكنيها، وتخطف عدداً من الشباب".

وأوباري هي ثاني أكبر مدينة في الجنوب الليبي بعد سبها، وأغلب سكانها من الطوارق، ويقع فيها حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة مليشيا حفتر.

وقال مصدر محلي في أوباري، طلب عدم نشر اسمه إن "الكتيبة 116، التابعة لمليشيا حفتر، اقتحمت حي الشارب، وروعت المدنيين بإطلاق أعيرة نارية بجميع أنواعها، واعتقلت مجموعة من الشباب، دون إبداء أسباب".

وأضاف أن "المليشيات المسلحة غادرت أوباري باتجاه سبها، والشباب المعتقلون هم من الطوارق".

ويأتي الخرق الجديد لوقف إطلاق النار من طرف مليشيات حفتر بالرغم من تحقيق الفرقاء تقدماً في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، حيث تنازع مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us