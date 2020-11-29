سياسة
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جولة رابعة من الحوار الليبي تنطلق الاثنين بالمغرب
قال مسؤول في وزارة الخارجية المغربية، إن جولة رابعة من المباحثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين تنطلق، الاثنين، في مدينة طنجة، موضحاً أن الجولة ستناقش "معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، وتطورات المشهد الليبي".
جولة رابعة من الحوار الليبي تنطلق الاثنين بالمغرب
جولة رابعة من المباحثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين تنطلق الاثنين بالمغرب / AA
29 نوفمبر 2020

أعلن مسؤول مغربي، الأحد، أن جولة رابعة من المباحثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين تنطلق، الاثنين، في مدينة طنجة (شمال).

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال مسؤول في وزارة الخارجية المغربية، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: "الجولة الرابعة من مباحثات المجلس الأعلى للدولة والنواب الليبيين تنطلق الاثنين، في مدينة طنجة (شمال)".

وشهدت مدينة بوزنيقة المغربية 3 جولات سابقة من الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، كانت الأولى بين 6 و10 سبتمبر/أيلول الماضي، فيما عقدت الثانية بين 2 و6 أكتوبر/تشرين الثاني، وانتظمت الأخيرة في الفترة بين 3 و5 من الشهر الحالي.

وأوضح المسؤول، أن الجلسة ستناقش معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، وتطورات المشهد الليبي، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يشارك أعضاء من مجلس النواب المنعقد في العاصمة طرابلس بهذه الجولة.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي من طرابلس، محمد حنيش، للأناضول، تلقي نواب في العاصمة الليبية (لم يحدد عددهم) دعوة من المغرب للمشاركة في لقاء طنجة.

وأشاد حنيش، بالدور الكبير الذي تلعبه المغرب لإيجاد حل للانقسام في بلاده، دون مزيد من التفاصيل حول اللقاء.

واحتضنت طنجة المغربية، بين 23-28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، بحضور أكثر من 120 نائباً ليبيّاً من طبرق وطرابلس.

واتفق النواب في ختام الاجتماع التشاوري، على عقد جلسة لمجلس النواب بغدامس الليبية، وفق بيانه الختامي.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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