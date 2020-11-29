يتوجه جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، على رأس وفد إلى السعودية وقطر هذا الأسبوع لإجراء محادثات تتعلق بالمنطقة التي تموج بالتوتر بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن كوشنر سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة وليَّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية وأميرَ قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

وسيرافق كوشنر في الزيارة مبعوثا الولايات المتحدة للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش وبرايان هوك ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر.

ومنذ الجمعة تعج منطقة الشرق الأوسط بالتوتر على إثر اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، الذي وصفته إسرائيل بأنه عامل رئيسي في مسعى إيران لامتلاك أسلحة نووية، عندما نُصب له كمين قرب طهران حيث تعرضت سيارته لوابل من النيران.

ويعتبر الاغتيال الأحدث في سلسلة عمليات اغتيال طالت خلال الأعوام الماضية عدداً من العلماء الإيرانيين في المجال النووي. ودائماً ما وجهت طهران أصابع الاتهام الى إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.