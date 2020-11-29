سياسة
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وفد بقيادة كوشنر يزور السعودية وقطر خلال أيام لإجراء محادثات
قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، سيتوجه إلى الشرق الأوسط على رأس وفد خلال الأيام القليلة القادمة، ليلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وفد بقيادة كوشنر يزور السعودية وقطر خلال أيام لإجراء محادثات
وفد بقيادة كوشنر مستشار ترمب يزور السعودية وقطر خلال أيام لإجراء محادثات / Reuters
29 نوفمبر 2020

يتوجه جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، على رأس وفد إلى السعودية وقطر هذا الأسبوع لإجراء محادثات تتعلق بالمنطقة التي تموج بالتوتر بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن كوشنر سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة وليَّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية وأميرَ قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

وسيرافق كوشنر في الزيارة مبعوثا الولايات المتحدة للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش وبرايان هوك ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر.

ومنذ الجمعة تعج منطقة الشرق الأوسط بالتوتر على إثر اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، الذي وصفته إسرائيل بأنه عامل رئيسي في مسعى إيران لامتلاك أسلحة نووية، عندما نُصب له كمين قرب طهران حيث تعرضت سيارته لوابل من النيران.

ويعتبر الاغتيال الأحدث في سلسلة عمليات اغتيال طالت خلال الأعوام الماضية عدداً من العلماء الإيرانيين في المجال النووي. ودائماً ما وجهت طهران أصابع الاتهام الى إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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