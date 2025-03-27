سياسة
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قصف أمريكي يستهدف بسلسلة غارات صنعاء وتحذير أممي من حرب شاملة
أعلن إعلام الحوثي أن الطيران الحربي الأمريكي شن مساء الخميس، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.
قصف أمريكي يستهدف بسلسلة غارات صنعاء وتحذير أممي من حرب شاملة
قصف أمريكي يستهدف بسلسلة غارات صنعاء وتحذير أممي من حرب شاملة / AA
27 مارس 2025

وقالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في خبر مقتضب على قناتها في تلغرام نقلاً عن مراسلها: "عدوان أمريكي يستهدف بـ4 غارات منطقة جربان بمديرية سنحان في صنعاء"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 15 مارس/ آذار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

في سياق متصل، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من عواقب استئناف حرب شاملة في اليمن قائلاً إن ذلك "لا يصب في مصلحة أي طرف وينبغي العمل على تفاديه".

وطالب غروندبرغ "المجتمع الدولي بمواصلة اتخاذ إجراءات موحدة لضمان حل سلمي ومستدام باليمن"، وقال إن السبيل لخفض التصعيد هو الدبلوماسية القائمة على الحوار والالتزام المتبادل.

بينما ردت الجماعة بالتأكيد على أن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة" حيث استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الجاري، حرب الإبادة على القطاع.

وحتى مساء الخميس، رُصدت عشرات الغارات الأمريكية على اليمن، أدت إلى استشهاد 57 شخصا وإصابة 121 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين.

مصدر:TRT Afrika and agencies
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