تركيا
2 دقيقة قراءة
في لقاء نظيره المجري.. فيدان: ندعم مساعي واشنطن لوقف النار ولسلام شامل بين روسيا وأوكرانيا
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن أنقرة تدعم المحادثات الجارية التي تقودها الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وذلك في مؤتمر صحفي، مع نظيره المجري بيتر سيارتو، في العاصمة التركية أنقرة.
في لقاء نظيره المجري.. فيدان: ندعم مساعي واشنطن لوقف النار ولسلام شامل بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المجري بيتر سيارتو خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة. / AA
21 مارس 2025

وأردف فيدان: "سندعم وقف إطلاق النار (بين روسيا وأوكرانيا) وأيضاً إجراء محادثات سلام شاملة"، وأشار إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في كثير من القتل والدمار. ولفت إلى انسجام مواقف تركيا والمجر في ما يتعلق بضرورة وقف هذه الحرب، في المنصات الدولية، وفي مقدمتها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وعدَّ وزير الخارجية التركي دفع الإدارة الأمريكية محادثات السلام في أوكرانيا إلى الأمام أمراً مشجعاً وتطوراً إيجابياً للمنطقة وللإنسانية، قائلاً: "نأمل أن يجري التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

كما أوضح فيدان أن هناك عدة نقاط جرى التوصل إلى توافق بشأنها، يمكن أن تمهِّد الطريق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وقال :"آمل أن تعلن روسيا في أقرب وقت قبولها وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 30 يوماً.. وبذلك، يمكننا الانتقال بسرعة إلى المباحثات الأخرى".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى وجود عديد من التساؤلات حول كيفية ترسيخ السلام، والضمانات الأمنية التي سيجري تقديمها، مبيناً استمرار المباحثات والجهود حول قوة مراقبة السلام، والهيكلية التي سيجري إنشاؤها بالاعتماد على الضمانات الأمنية.

وأشار فيدان إلى أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يشارك بانتظام في اجتماعات يُعقد عديد منها عبر الإنترنت في إطار جهود إحلال السلام، قائلاً :"اليوم أيضاً سيكون هناك اجتماع عبر الإنترنت مع القادة الأوروبيين، سيشارك فيه رئيس الجمهورية”.

“أوروبا مؤيدة للحرب”

من جانبه، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن بلاده تنتظر من الاتحاد الأوروبي أن لا يعرقل المحادثات الروسية-الأمريكية لإحلال السلام في أوكرانيا بـ"سياساته المؤيدة للحرب"، وأشار إلى أن الأمل في السلام في أوكرانيا قائم الآن.

وهنأ سيارتو نظيره التركي على جهوده الرامية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وضمان السلام، وذكر أن تركيا وحدها كانت الناجحة في المحادثات بين الجانبين قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأضاف: "نتمنى وندعم نجاح المحادثات الروسية-الأمريكية بكل السبل الممكنة".

من ناحية أخرى، ذكر سيارتو أنه من غير الواقعي الحديث عن البنية الأمنية الأوروبية دون إشراك تركيا وروسيا، وأوضح أن هناك بعض المتعصبين الآيديولوجيين في أوروبا الذين عبَّروا عن آراء معارضة بشأن هذه القضية، لكنَّ هذه الآراء كانت مبنية على أسس ضعيفة".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً" في شؤونها.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us