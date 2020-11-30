سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
المدن الفرنسية تشهد تصاعداً غير مسبوق في معدلات العنف الذي تمارسه قوات الشرطة ضد مواطنين / AFP
30 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

الرئيس أردوغان يؤكد مواصلة بلاده الكفاح لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإيران تُشيِّع العالم النووي محسن فخري زاده وتقر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%.

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    أردوغان: القدس قضية المسلمين وسنواصل كفاحنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة بعثها الأحد إلى المشاركين في افتتاح المبنى الجديد لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" بإسطنبول، إن بلاده ستواصل كفاحها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. [TRTعربي]

    وقال أردوغان: "نسعى في المحافل كافة للدفاع عن قضية القدس، ونعمل بكل ما أوتينا من قوة لإنهاء سياسات الاحتلال والظلم والإبادة الجماعية ضد إخوتنا الفلسطينيين". [TRTعربي]

    وأضاف الرئيس التركي: "سنواصل كفاحنا من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وموحدة عاصمتها القدس الشرقية في حدود 1967، بناء على قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية". [الأناضول]

    إيران تُشيِّع فخري زاده وتُقر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

    أقيمت في مدينتَيْ مشهد وقم الإيرانيتين مراسم لتشييع جنازة العالم النووي محسن فخري زاده الذي تعرض للاغتيال الجمعة في العاصمة طهران، بمشاركة أسرة فخري زاده وعدد من رجال الدين والسياسة في المراسم بضريح الإمام رضا بمشهد (السبت) وضريح معصومة في قم (الأحد). [TRTعربي]

    وفي سياق آخر وافق البرلمان الإيراني بالإجماع الأحد على مشروع قانون يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو النووية، ليصل إلى 20% وبكمية 120 كيلوغراماً سنوياً. [TRTعربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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