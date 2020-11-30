أعلن التلفزيون الرسمي الإثيوبي الأحد العثور على 70 مقبرة بعضها لأفراد والباقي مقابر جماعية في بلدة حميرا بإقليم تيغراي، وذلك في اليوم التالي لإعلان الحكومة انتهاء عملياتها العسكرية هناك.

وعرض التلفزيون لقطات مصورة لمسؤولين يرتدون الزي العسكري أثناء سيرهم في حقل ببلدة حميرا، على حد وصف المذيع.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من الحكومة أو الجيش الإثيوبي.

ومن الصعب التحقُّق من مزاعم أي من أطراف الصراع، إذ جرى قطع اتصالات الهاتف والإنترنت مع إقليم تيغراي وتقييد الدخول إليه منذ اندلاع القتال في 4 نوفمبر/تشرين الثاني بين القوات الإثيوبية وقوات تيغراي.

وفي وقت سابق السبت أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن "العملية العسكرية في إقليم تيغراي انتهت بنجاح بعد أن تمكنت قواتنا من السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي".

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بدأت مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الإقليم.

وهيمنت الجبهة على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018 ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".

و"أورومو" أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9% من السكان البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيغراي" ثالث أكبر عرقية بـ7.3%.

وانفصلت الجبهة التي تشكو التهميش عن الائتلاف الحاكم وتحدَّت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.