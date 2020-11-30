سياسة
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تركيا.. نمو اقتصادي بنسبة 6.7% والصادرات ترتفع بأكتوبر/تشرين الأول
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية ارتفاع حجم الصادرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 5.6% مقارنةً بالفترة نفسها من 2019، لتبلغ 17 ملياراً و329 مليون دولار، فيما حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 6.7% في الربع الثالث من العام الجاري.
تركيا.. نمو اقتصادي بنسبة 6.7% والصادرات ترتفع بأكتوبر/تشرين الأول
حجم الصادرات التركية يسجل ارتفاعاً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2019 / AA
30 نوفمبر 2020

ارتفع حجم الصادرات التركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 5.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019، لتبلغ 17 ملياراً و329 مليون دولار.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية الاثنين ارتفاع حجم الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 8.4%، لتبلغ 19 ملياراً و703 ملايين دولار.

وزاد العجز التجاري في أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 34.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ مليارين و374 مليون دولار.

وتراجعت الصادرات بنسبة 9.1% خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من 2019، لتبلغ 135 ملياراً و617 مليون دولار.

أما الواردات فارتفع حجمها بنسبة 2.2% خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 175 ملياراً و888 مليون دولار.

وبلغت حصة الصناعات التحويلية من الصادرات في أكتوبر/تشرين الأول 94.8%، فيما بلغت حصة الزراعة والثروة المائية 3.3%، وحصة قطاع التعدين 1.5%.

واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة من تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمليار و620 مليون دولار، تلتها بريطانيا بمليار و495 مليون دولار، ثم العراق بـ966 مليون دولار.

في السياق نفسه حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 6.7% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا.

وأفادت هيئة الإحصاء التركية في بيان الاثنين، بأن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 22.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محققةً تريليون و419 مليار و483 مليون ليرة تركية (نحو 181 ملياراً و593 مليون دولار).

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مصدر:TRT عربي - وكالات
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