انطلقت الاثنين الجولة الرابعة من الحوار الليبي بمدينة طنجة المغربية، حسب المسؤول الإعلامي لمجلس النواب الليبي بطرابلس طه خالد الجعفري.

وقال الجعفري إن "جولة رابعة من المباحثات بين مجلسَي النواب في طبرق وطرابلس والأعلى للدولة انطلقت الاثنين في طنجة وتستمر يومين".

وشهدت مدينة بوزنيقة المغربية 3 جولات سابقة من الحوار بين مجلسَي النواب والأعلى للدولة، كانت الأولى بين 6 و10 سبتمبر/أيلول الماضي، فيما عقدت الثانية بين 2 و6 أكتوبر/تشرين الثاني، وانتظمت الأخيرة في الفترة بين 3 و5 من الشهر الحالي.

واحتضنت طنجة المغربية بين 23 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، بحضور أكثر من 120 نائباً ليبياً من طبرق وطرابلس.

واتفق النواب في ختام الاجتماع التشاوري على عقد جلسة لمجلس النواب بغدامس الليبية، وفق بيانه الختامي.

وتعاني ليبيا منذ سنوات انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين بجانب دمار مادي هائل.