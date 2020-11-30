سياسة
2 دقيقة قراءة
المفوضية الأوروبية: فيروس كورونا عطّل اتفاقية "شنغن"
في آخر إحصائية سجلت أكثر من 400 ألف وفاة في أوروبا جراء مرض كوفيد-19، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى حصائل وفرتها سلطات الصحة السبت الماضي.
المفوضية الأوروبية: فيروس كورونا عطّل اتفاقية "شنغن"
الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات صعبة على وقع أزمة كورونا / AFP
30 نوفمبر 2020

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن اتفاقية "شنغن" التي تشكل العمود الفقري للاتحاد الأوروبي تعطلت بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت دير لاين في كلمة خلال "منتدى شنغن" الاثنين، أن منطقة شنغن تتكون من 26 دولة تغطي قرابة 420 مليون مواطن أوروبي، مبينة أن حرية الحركة بين دول الاتحاد تعطلت بعد تفشي كورونا.

وفي آخر إحصائية سجلت أكثر من 400 ألف وفاة في أوروبا جراء مرض كوفيد-19، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى حصائل وفرتها سلطات الصحة السبت الماضي.

وأضافت دير لاين أنه بفضل الاتفاقية أصبح الكثير من الأوروبيين لا يدركون معنى العيش مع الحدود الداخلية بين البلدان، مشيرة إلى أن الشركات تمكنت من نقل منتجاتها في الوقت المحدد، وتوفير ما يقرب من مليوني فرصة عمل.

وأكدت أن الجائحة أظهرت أهمية الاتفاقية، وكيف أنها أوصلت أوروبا إلى طريق مسدود، مشددة على أنهم لن يدعوا "شنغن" تفشل.

واتفاقية "شنغن" دخلت حيز التنفيذ عام 1995، وألغت القيود على حرية الحركة عبر الحدود الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي، وتضم 26 بلداً، بينها 4 دول من خارج الاتحاد (ليشتنشتاين، النرويج، سويسرا، آيسلندا).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us