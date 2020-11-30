سياسة
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الناتو وميركل يشيدان بعودة سفينة المسح التركية إلى الساحل: خطوة تقلل التوتر
تشهد منطقة شرقي المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
الناتو وميركل يشيدان بعودة سفينة المسح التركية إلى الساحل: خطوة تقلل التوتر
قالت أنغيلا ميركل إن قمة الاتحاد الأوروبي القادمة ستناقش أنشطة المسح التركية  / Reuters
30 نوفمبر 2020

أشاد كل من حلف شمال الأطلسي "الناتو" والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعودة سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" (Oruç Reis)، الاثنين، إلى الساحل بعد أدائها أنشطة مسح شرقي البحر المتوسط.

وقال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في تصريح صحفي الاثنين، إن عودة سفينة التنقيب إلى المواني التركية سيساعد في تقليل التوتر في شرق البحر المتوسط.

وأضاف: أن "عودة السفينة التركية إلى ميناء أنطاليا سيحقق تقدماً بخصوص أساليب فض النزاع بين تركيا واليونان".

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توتراً، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وأشار ستولتنبرغ إلى استمرار القلق بشأن التطورات في شرق المتوسط، مؤكداً أن الحلف يعمل على منع الصراع وتخفيف التوتر في المنطقة.

وأوضح أن الناتو "قدم اقتراحات حول كيفية تعزيز آلية فض النزاع بين تركيا واليونان، وتقليل المخاطر والحوادث"، لافتاً إلى ضرورة إيجاد طرق مقبولة لكلا الطرفين.

بدورها أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن عودة السفينة التركية إلى موانيها تعد إشارة جيدة قبل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي في 10 و11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي كلمة لها بالعاصمة برلين الاثنين، أشارت ميركل إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي ستناقش أنشطة المسح التركية عن موارد الطاقة شرقي المتوسط.

على صعيد آخر، أشارت ميركل إلى أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

وأضافت: "واجهنا صعوبة في النقاش حول اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، وتركيا تستحق الاحترام في هذا الشأن". وشددت ميركل على ضرورة مواصلة دعم أنقرة في هذا الإطار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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