سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا تذعن للتظاهرات وتقرر إعادة صياغة قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل
على وقع المظاهرات التي تجتاح عموم فرنسا منذ أيام، أعلن البرلمان عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل".
فرنسا تذعن للتظاهرات وتقرر إعادة صياغة قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل
عناصر الشرطة الفرنسية تعتدي على أحد المتظاهرين الذين خرجوا اعتراضاً على "قانون الأمن الشامل" / AA
30 نوفمبر 2020

أذعن البرلمان الفرنسي، الاثنين، للتظاهرات المستمرة منذ أيام ضد قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل.

وتنص إحدى مواد هذا القانون الذي أقره البرلمان، على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.

وعلى وقع المظاهرات التي تجتاح عموم فرنسا منذ أيام، أعلن البرلمان عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب "الجمهورية إلى الأمام"، والحركة الديمقراطية، وحزب (Agir)، عقب اجتماعهم بالرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس، في قصر "الإليزيه".

وقال رئيس كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام" كريستوف كاستانير، إن المادة 24 من مشروع القانون تهدف إلى حماية قوات الأمن وحرية الصحافة.

وأشار إلى أن المادة لم يتم فهمها جيداً من قبل الفرنسيين والصحفيين، مضيفاً أن قوات الأمن لم ترغب في فرض حظر على تصويرهم في أثناء عملهم.

وأوضح كاستانير أنه ستتم إعادة كتابة هذه المادة في إطار عمل جماعي للأحزاب الثلاثة، ستعرض على الحكومة بعد إعادة صياغتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us